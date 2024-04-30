Зеленский уволил посла Украины в Кувейте: что известно

Президент Владимир Зеленский посла Украины в Кувейте. Александр Балануца занимал этот пост с 2019 года.

Указ об увольнении посла №251/2024 от 30 апреля был опубликован на сайте Офиса президента. "Уволить Балануцу Александра Александровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Кувейт", – говорится в документе.

Чем известен Александр Балануца

Александр Балануца родился 1 ноября 1980 в Кропивницком. Окончил с отличиями факультет иностранных языков Кировоградского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, а также Украинский государственный университет финансов и международной торговли. Кандидат экономических наук, доктор педагогических наук, владеет английским, испанским, арабским, французским языками.

В 2003-2006 годах работал на должностях главного специалиста, заведующего отделом, начальника отдела международного сотрудничества в Министерстве финансов и Государственном комитете финансового мониторинга Украины.

В 2007-2012 – старшим преподавателем, доцентом кафедры банковского дела и финансового мониторинга факультета финансов и банковского дела Национального университета Государственной налоговой службы Украины.

В 2012-2015 – докторант Кировоградского педуниверситета.

В 2016-2019 – консул-руководитель Консульства Украины в Дубае, ОАЭ

С 21 марта 2019 – посол Украины в Кувейте. 15 апреля 2019 года вручил верительные грамоты эмиру Кувейта шейху Сабаху Аль-Ахмаду Ас-Сабаху.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля Зеленский уволил Александра Яковца с должности командующего Сил поддержки ВСУ и назначил главой администрации Государственной специальной службы транспорта.