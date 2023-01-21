"Путин – фейк, человек-онлайн": у Зеленского объяснили заявление о сомнениях о том, жив ли диктатор

Российский диктатор Владимир Путин – это сегодня человек-фейк. Он постоянно появляется на публике, но вокруг него нет людей, а если с кем-то встречается – то в формате онлайн.

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На это обратил внимание советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу". Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский совершенно правильно сомневается в том, что диктатор еще жив.

"Да и там не будет людей. Людей не бывает там, где есть Путин. Путин – это фейк", – подчеркнул Подоляк.

"Это человек-фейк, человек-онлайн. Он постоянно встречается с кем-то, но онлайн-формат, то есть его не существует", – добавил он.

Советник главы ОП отметил: то, что есть сегодня, это "окончательные рефлексии, фантомные боли", поскольку Россия не понимает, как правильно провести смену власти.

Напомним: ранее Зеленский заявил, что сомневается в подлинности персоны президента РФ Путина и даже в том, что глава Кремля действительно жив. Украинский лидер намекнул, что, вероятно, у диктатора есть двойники, которые периодически появляются на публике.

"Я не совсем до конца понимаю, что он жив, он ли принимает решение, или кто-то там принимает решение, что за круг лиц", – сказал президент.

В ответ спикер российского диктатора Дмитрий Песков назвал естественным то, что украинский лидер "предпочитает, чтобы ни России, ни Путина не было".

"Чем раньше он поймет, что Россия есть и будет, тем лучше для такой страны как Украина", – наивно выдал Песков.

Ранее Путин приехал на кладбище в Санкт-Петербург на могилу своего брата, погибшего при блокаде Ленинграда еще ребенком, из-за чего другие посетители, прибывшие в памятный день почтить своих умерших родственников, были вынуждены мерзнуть за забором несколько часов – их просто не пустили на кладбище.

Кроме того, новогоднее обращение российский диктатор записал среди "военных", но, как и все в сегодняшней России, они оказались фальшивкой. Кремлевский лидер снова окружил себя ряжеными. Журналисты заметили за спиной Путина женщину, ранее неоднократно появлявшуюся на фото и видео с президентом РФ.

Следует добавить также, что на рождественскую службу в этом году Путин впервые пришел без массовки. Кроме него и одного священника в Благовещенском соборе Кремля больше никого не было.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российский правозащитник Марк Фейгин выразил мнение, что предположение Зеленского о том, что Путин может быть мертвым, а вместо него публике представляют двойника, следует рассматривать как троллинг. Двойники у Путина бесспорно есть, но их используют в качестве "оперативных дублеров", хотя в последнее время с Путиным действительно происходят удивительные вещи;

– один из российских Telegram-каналов сообщил, что состояние здоровья президента РФ Владимира Путина продолжает ухудшаться. По последней информации, распространенной в СМИ, он стал замкнутым, молчаливым и почти никого не принимает лично.

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