Зеленский создал 9 военных администраций на Донбассе – указ

Президент Владимир Зеленский создал 9 городских, сельских и поселковых военных администраций в Донецкой области. Соответствующий указ глава государства подписал 14 апреля.

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Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Офиса президента. Согласно документу, военные администрации созданы в двух районах области – Краматорском и Покровском.

Так, во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" президент постановил создать следующие военные администрации:

Андреевскую сельскую военную администрацию Краматорского района; Белозерскую МВА Покровского района; Гродовскую поселковую военную администрацию Покровского района; Иллиновскую сельскую военную администрацию Краматорского района; Криворожскую сельскую военную администрацию Покровского района; Новогродовскую МВА Покровского района; Новодонецкую поселковую военную администрацию Краматорского района; Александровскую поселковую военную администрацию Краматорского района; Удачненскую поселковую военную администрацию Покровского района.

Руководителей для этих военных администраций президент пока не назначил.

В то же время, Зеленский поручил Генеральному штабу ВСУ и Донецкой ОВА осуществить мероприятия, связанные с образованием этих военных администраций.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский назначил новых руководителей Сумской и Луганской ОВА. Согласно указу главы государства от 12 апреля ими стали Владимир Артюх и Артем Лысогор соответственно.

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