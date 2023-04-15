Зеленский создал 9 военных администраций на Донбассе – указ
Президент Владимир Зеленский создал 9 городских, сельских и поселковых военных администраций в Донецкой области. Соответствующий указ глава государства подписал 14 апреля.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Офиса президента. Согласно документу, военные администрации созданы в двух районах области – Краматорском и Покровском.
Так, во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" президент постановил создать следующие военные администрации:
- Андреевскую сельскую военную администрацию Краматорского района;
- Белозерскую МВА Покровского района;
- Гродовскую поселковую военную администрацию Покровского района;
- Иллиновскую сельскую военную администрацию Краматорского района;
- Криворожскую сельскую военную администрацию Покровского района;
- Новогродовскую МВА Покровского района;
- Новодонецкую поселковую военную администрацию Краматорского района;
- Александровскую поселковую военную администрацию Краматорского района;
- Удачненскую поселковую военную администрацию Покровского района.
Руководителей для этих военных администраций президент пока не назначил.
В то же время, Зеленский поручил Генеральному штабу ВСУ и Донецкой ОВА осуществить мероприятия, связанные с образованием этих военных администраций.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский назначил новых руководителей Сумской и Луганской ОВА. Согласно указу главы государства от 12 апреля ими стали Владимир Артюх и Артем Лысогор соответственно.
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