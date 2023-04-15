newspaper
img

Зеленский создал 9 военных администраций на Донбассе – указ

Надежда Данищук
Новости политики
1 минута
213
Зеленский создал 9 военных администраций на Донбассе – указ

Президент Владимир Зеленский создал 9 городских, сельских и поселковых военных администраций в Донецкой области. Соответствующий указ глава государства подписал 14 апреля.

Видео дня

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Офиса президента. Согласно документу, военные администрации созданы в двух районах области – Краматорском и Покровском.

Так, во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" президент постановил создать следующие военные администрации:

  1. Андреевскую сельскую военную администрацию Краматорского района;
  2. Белозерскую МВА Покровского района;
  3. Гродовскую поселковую военную администрацию Покровского района;
  4. Иллиновскую сельскую военную администрацию Краматорского района;
  5. Криворожскую сельскую военную администрацию Покровского района;
  6. Новогродовскую МВА Покровского района;
  7. Новодонецкую поселковую военную администрацию Краматорского района;
  8. Александровскую поселковую военную администрацию Краматорского района;
  9. Удачненскую поселковую военную администрацию Покровского района.

Руководителей для этих военных администраций президент пока не назначил.

В то же время, Зеленский поручил Генеральному штабу ВСУ и Донецкой ОВА осуществить мероприятия, связанные с образованием этих военных администраций.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский назначил новых руководителей Сумской и Луганской ОВА. Согласно указу главы государства от 12 апреля ими стали Владимир Артюх и Артем Лысогор соответственно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!