Зеленский согласовал создание военных администраций на Днепропетровщине: перечень

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об образовании ряда военных администраций населенных пунктов в Днепропетровской области. Все они расположены в Синельниковском районе.

Об этом говорится в указе главы государства №970/2025. Администрации образованы во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Какие военные администрации образовали на Днепропетровщине:

– Великомихайловскую сельскую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области;

– Маломихайловскую сельскую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области;

– Межевскую поселковую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области;

– Покровскую поселковую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области;

– Славянскую сельскую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области.

Начальником Великомихайловской сельской военной администрации назначен Фисак Евгений Викторович, Маломихайловской сельской военной администрации – Зайцев Анатолий Викторович, Межевской поселковой военной администрации – Зражевский Владимир Николаевич, Покровской поселковой военной администрации – Спажева Светлана Анатольевна, Славянской сельской военной администрации – Смольская Галина Ивановна.

Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Днепропетровской областной государственной администрации было поручено осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций.

Этот указ Зеленского вступил в силу со дня его опубликования, отмечается в документе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении создать в Одессе городскую военную администрацию. По его словам, город нуждается в большей защите и внимании со стороны государства из-за длительной нерешенности вопросов безопасности.

В результате Одесская ГВА была создана указом президента Украины от 15 октября 2025 года.

