'Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки': Зеленский анонсировал создание в городе военной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении создать в Одессе городскую военную администрацию. По его словам, город нуждается в большей защите и внимании со стороны государства из-за длительной нерешенности вопросов безопасности.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 14 октября. По его словам, больше внимания и поддержки можно дать Одессе благодаря созданию МВА.

Зеленский анонсировал создание Одесского МВА

Во вторник, 14 октября, на докладе у президента был руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк. "Я благодарю Службу за сильную работу на защиту Украины, на противодействие российским агентурным сетям", – отметил Зеленский.

Глава государства также проинформировал, что с Малюком обсудил ситуацию в прифронтовых общинах и на юге Украины, в частности в Одессе.

"Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации – слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без должного ответа", – подчеркнул он.

Зеленский пообещал, что все эффективные решения будут приняты, а также в ближайшее время будет назначен руководитель Одесской городской военной администрации.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым лишил украинского гражданства городского голову Одессы Геннадия Труханова. В Офисе президента объяснили, что решение приняли из-за подтверждения наличия у Труханова российского паспорта.

В ответ Труханов заявил, что будет оспаривать решение президента о лишении его украинского гражданства. Он убежден, что это было сделано намеренно, чтобы отстранить его от будущих выборов.

"Я никогда не получал паспорт гражданина рф. Я являюсь гражданином Украины. Все спекуляции по поводу моего якобы российского гражданства обусловлены тем, что граждане бывшего Советского Союза автоматически приобретали гражданство российской федерации при определенных обстоятельствах. Однако таких обстоятельств у меня не было!" – заявлял мэр Одессы.

В Службе безопасности Украины пояснили, что решение прекратить гражданство Украины Труханову основывается на доказательной базе СБУ и утверждено указом президента. В ведомстве обнародовали документы, в которых говорится, что российский паспорт Труханова до сих пор действителен.

