Зеленский: Россия окончательно проиграет войну, если контрнаступление ВСУ будет успешным

Президент Владимир Зеленский сказал, что воины Украины, перешедшие в контрнаступление, встретили довольно жесткий отпор со стороны противника. Такая реакция оккупантов очевидна: если они потерпят неудачи в этом сражении, Россия окончательно проиграет и будет вынуждена капитулировать.

Видео дня

Об этом глава государства заявил в интервью изданию NBC News. Украинская армия пока не смогла пробить линию обороны врага, но в целом с фронта поступают довольно оптимистичные новости.

"Наш героический народ, наши войска на передовой линии фронта встречают очень жесткое сопротивление. Потому что для России проиграть эту кампанию Украине, я бы сказал, фактически означает проиграть войну", – обозначил Зеленский.

Напомним, что на фронте продолжаются жесткие бои, но украинские военные понемногу продвигаются вперед, а российские оккупанты несут огромные потери. Стойкость личного состава Сил обороны дает результат, несмотря на не совсем благоприятную погоду.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские войска продолжают продвигаться вперед и одновременно осуществляют оборону на некоторых участках фронта. Наступление происходит на юге Украины и в направлении Бахмута.

Учитывая очевидные неудачи на фронте, российские оккупанты перешли к старым проверенным методам манипуляции. Они готовят ИПСО против армии ВСУ и сотрудников СБУ.

"Призываем представителей украинских СМИ критически относиться к появлению подобной "сенсационной" информации. СБУ системно отслеживает все подобные манипуляции, разоблачает и задерживает агентов Кремля, сознательно помогающих врагу внутри страны. Вместе работаем на Победу Украины!" – обозначили правоохранители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!