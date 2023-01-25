Зеленский рассказал о разговоре с Шольцем после решения Германии предоставить Украине Leopard 2

Германия предоставит Украине немецкие танки Leopard 2 и позволит сделать это другим партнерам. Также ожидается дальнейшее расширение оборонной поддержки со стороны Германии.

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Об этом по результатам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил немецких друзей за эти важные и своевременные решения.

"Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только что в разговоре с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим друзьям в Германии", – сказал Владимир Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 25 января Германия приняла решение о передаче Украине танков Leopard 2А6. Для начала речь идет об одной роте – 14 единицах такой техники. Также Германия разрешила поставки танков Leopard 2 другим странам.

Напомним, по результатам состоявшихся 20 января переговоров на авиабазе Рамштайн в Германии 12 стран согласились поставить Киеву около 100 танков Leopard 2, как только Берлин позволит реэкспорт. В то же время Украина заявляла, что нуждается как минимум в нескольких сотнях таких танков.

Такие страны как Польша и Финляндия уже публично заявили, что готовы предоставить Украине определенное количество своих танков Leopard 2. А по словам источника ABC News, Испания, Нидерланды, Дания и еще 7 стран также готовы предоставить часть своих танков. Однако для продолжения рассмотрения этого вопроса было необходимо согласие Германии.

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Между тем, 24 января стало известно, что Польша направила официальный запрос в Германию на разрешение передать Украине танки Leopard 2. Немецкую сторону также призвали присоединиться к коалиции стран, решивших поддержать наше государство такой техникой. В то же время премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отметил, что этот вопрос второстепенен, поскольку даже если бы Польша не получила этого разрешения, все равно передала бы свои танки вместе с другими в Украину.

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