Зеленский: проводим полную замену руководящего состава военкоматов, этой системе нужно достоинство

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по итогам проверки военкомов и в целом работы центров комплектования. Систему ждет полная замена руководящего состава.

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О подписании соответствующего указа сам глава государства сообщил в ежедневном обращении к украинцам. Он подчеркнул, что руководить ТЦК должны опытные военные (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Реально прошедшие боевые действия воины, которые реально понимают, как и кого нужно отбирать для наших сил обороны и безопасности, – именно такие воины будут руководить работой территориальных центров комплектования. Этой системе нужно достоинство. Этой системе нужна рациональность. Этой системе нужно умение дать фронту именно таких людей, которые могут усилить нашу оборону", – убежден президент.

Он пояснил, что в каждой из 16 боевых бригад, которые глава государства посетил на этой неделе, воины говорили о проблемах с комплектованием.

"Начало этих проблем – в частности то, как работают военкоматы. Их работа должна стать другой. И станет. Благодаря боевым офицерам", – подчеркнул Зеленский.

О ситуации на фронте

Ситуацию на передовой президент обсудил во время утреннего селекторного совещания с военными, разведкой, чиновниками. Были подняты темы обороны позиций, контрнаступления, обеспечения воинов. Также украинские власти активно формируют содержание новых оборонных пакетов от партнеров.

"Будут новости", – заверил глава государства.

"Второе. Сегодня хочу особо отметить наше сотрудничество с Германией. Шаг за шагом выполняются наши договоренности с господином канцлером Шольцом. Две новые пусковые установки IRIS-Т доставлены в Украину. Это мощная и очень нужная система ПВО. Спасибо, Германия, за помощь в защите от российского террора!" – отметил Зеленский.

Президент выразил благодарность всем, кто сражается ради Украины, кто работает ради обороны.

"Особенно отмечу воинов 117-й отдельной механизированной бригады. Ореховское направление. Спасибо за вашу силу, воины! Есть за что поблагодарить спецназовцев, защищающих северные области нашего государства. Младший сержант Кирилл Мельник и капитан Артем Частиков – спасибо вам, ребята!" – подчеркнул Зеленский.

"3-я бригада оперативного назначения Нацгвардии, 66-й отдельный гаубический артиллерийский дивизион 406-й бригады и 3-й артиллерийский дивизион 44-й бригады. Спасибо вам всем, воины, за вашу меткость и умение уничтожать оккупант. для меня – отметить воинов 36-й отдельной бригады морской пехоты. Спасибо!" – добавил он.

О Форуме оборонных индустрий

Мероприятие, которое станет первым столь масштабным оборонным событием на государственном уровне, будет проведено осенью. На нем будут представлены украинские и иностранные производители оружия.

"Форум планируем как первую фиксацию достижений нашего оборонно-промышленного комплекса. Продемонстрировать то, что мы уже умеем. Рассмотреть то, что можем добавить к нашим возможностям, в частности через создание новых производств в Украине, через локализацию с партнерами. А также, конечно, мы должны дать новый импульс безопасности для всех в мире, кто так же, как и мы, ценит свою государственность и свободу. Нации имеют право на защиту", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский провел совещание, на котором поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел поработать с партнерами, чтобы в последующих оборонных пакетах было необходимо вооружение. Также были обсуждены вопросы подготовки энергосистемы к зиме;

– также 17 августа президент Зеленский подписал законы о продолжении действия в Украине военного положения и всеобщей мобилизации. Традиционно речь идет об их продолжительности еще 90 суток – то есть до 15 ноября 2023 года.

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