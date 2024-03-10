Зеленский провел телефонный разговор Макроном: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Он был продолжительным и предметным.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале. В ходе разговора политики обсудили текущую ситуацию на поле боя.

Кроме того, обсуждались результаты Международной конференции в поддержку Украины, недавно состоявшейся в Париже.

"Поблагодарил за сильный оборонный пакет от 16 февраля, а также за личное лидерство президента Франции в создании коалиции дальнобойного оружия, новые инициативы и все заявления в поддержку Украины", – сообщил президент.

Кроме того, политики обменялись мнениями по поводу ключевых ожидаемых результатов визита французского президента в Украину. Он состоится в ближайшее время.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает сценарий отправки войск на территорию Украины – если российские оккупанты смогут прорвать фронт в сторону Одессы или Киева. Об этом президент говорил с лидерами основных политических партий страны на встрече, организованной 7 марта.

Ранее на встрече с представителями политических партий Макрон утверждал, что у Парижа нет никаких "красных линий" по поддержке Киева.

Как писал OBOZ.UA, страны Европы не достигли консенсуса по поводу идеи отправить войска в Украину. Макрон объяснял, что 26 февраля на встрече с представителями государств-партнеров он лишь допустил такую возможность.