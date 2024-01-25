Зеленский провел переговоры с президентом Словении: о чем договорились

В четверг, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Стороны обсудили сотрудничество внутри Украинской формулы мира, ситуацию на поле боя и актуальные оборонные потребности нашего государства на фоне российской агрессии.

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Об этом говорится в Telegram главы государства. Во время разговора украинский лидер поздравил Словению с началом непостоянного членства в Совете Безопасности ООН и выразил надежду, что у словенской делегации будет сильный голос в поддержку Украины.

"Благодарен за участие словенского представителя в 4-й встрече на уровне советников в Давосе, также пригласил Словению быть среди участников первого Глобального саммита мира", – проинформировал Зеленский.

Также он отметил, что поблагодарил страну-партнера за оказанную оборонную и гуманитарную поддержку, поскольку Словения приняла участие в создании реабилитационных центров в Харькове и Житомирской области, а также в реконструкции больницы в Изюме.

Напомним, еще в октябре 2023 года Словения предоставила Украине столько бронетехники, что достаточно для формирования одной бронетанковой бригады. Это около 90 единиц. Министр обороны страны Марьян Шарец отметил, что они хорошо понимали: российский президент Владимир Путин пойдет дальше, если его не остановят в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Они подробно обсудили дальнейшее сотрудничество.

– Президент убежден:Украина должна быть и будет в повестке дня мира. Поэтому на ближайший месяц запланирована сильная работа с партнерами.

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