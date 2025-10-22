Зеленский прибыл с визитом в Норвегию

В среду, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Норвегию. Вместе с главой государства приехала первая леди Елена Зеленская.

Украинский президент проведет переговоры с представителями норвежского правительства. Об этом OBOZ.UA сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

Детали визита президента

По предварительным данным, у президента Зеленского запланирована встреча с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. Программа визита главы государства может быть дополнена другими встречами, однако подробностей пока нет.

Премьер-министр Норвегии встретил украинскую делегацию в аэропорту. Глава правительства подчеркнул, что его страна поддерживает Украину в стремлении к прочному и справедливому миру.

"Я сердечно приветствую президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую. Норвегия поддерживает Украину в её стремлении к прочному и справедливому миру, которого заслуживает украинский народ", – заявил премьер-министр.

Также Стере подчеркнул, что Норвегия оказывает Украине твердую постоянную поддержку, и крайне важно поддерживать тесный диалог с украинскими властями, чтобы эта поддержка соответствовала потребностям на местах.

Что предшествовало

Накануне Зеленский сообщил, что Украина подготовилась к встречам с европейскими партнёрами. Глава государства анонсировал, что будет достигнуто прочное и во многом совершенно новое соглашение об оборонных возможностях. Зеленский рассказал, что это соглашение будет реализовано, по сути, как часть долгосрочных гарантий безопасности для нашего государства.

Также накануне европейского турне Зеленский подчеркнул, что линия фронта может стать импульсом для дипломатии, однако вместо этого Россия продолжает делать всё возможное, чтобы уклониться от дипломатии, и как только вопрос о возможностях дальнего радиуса действия для Украины стал менее актуальным, интерес России к дипломатии практически автоматически угас.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина продолжит наносить дальнобойные удары вглубь территории РФ, отметил секретарь СНБО Рустем Умеров. Следовательно, Силы обороны будут масштабировать дипстрайки, а среди первоочередных целей для поражения – удары по логистике и топливной инфраструктуре России.

