Зеленский поздравил Моду с победой на выборах в Индии и пригласил его в Украину

Президент Владимир Зеленский 6 июня провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава государства поздравил Моду с победой его партии на парламентских выборах в стране и пригласил его посетить Украину.

Владимир Зеленский также сказал премьеру Индии, что рассчитывает на его участие в Саммите мира. Об этом президент сообщил в своем Теlegram-канале.

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы поздравить его с победой на выборах. Пожелал скорейшего формирования правительства и плодотворной работы по процветанию индийской нации", - написал Зелегнский.

Глава государства также отметил, что обсудил с Нарендрой Моде подготовку к Глобальному саммиту мира.

"Рассчитываем на участие Индии на самом высоком уровне. Пригласил премьер-министра в Украину", - сообщил Зеленский.

Отметим, что 1 июня в Индии завершились крупнейшие демократические выборы в мире, в которых приняло участие около 642 миллионов избирателей. Премьер-министр Индии Нарендра Моди 4 июня объявил о победе на национальных выборах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Нарендра Моди подтвердил присутствие Индии на Саммите мира в Швейцарии. Он заявил, что Индия будет участвовать во всех важных встречах, продвигающих повестку дня глобального мира, безопасности и развития.