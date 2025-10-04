В Чехии прошли выборы в парламент: победила пророссийская партия

В субботу, 4 октября, в Чехии прошли парламентские выборы. По предварительным данным, на них победила пророссийская партия ANO и ее лидер бывший премьер страны Андрей Бабиш. На данный момент посчитано 99,76% голосов.

Промежуточные результаты выборов публикует IDNES. На втором месте оказался правящий правоцентристский блок "Вместе" (SPOLU) с 23,3%.

"По результатам обработки более 99% голосов, популистская партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша имеет 34,6% голосов, что обеспечивает им 84 мандата в Палате депутатов из 200", – говорится в сообщении.

Другие результаты выборов в Чехии

– Партия STAN ("Мэры и независимые") – 11,2%.

– Пиратская партия – 8,9%.

– Популисты "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамуры – 7,8%.

– "Автомобилисты" – 6,78%.

Популистская партия "Достаточно!" (Stačilo!) получает 4,3% и с таким результатом не войдет в состав нового парламента.

Стоит отметить, что при текущем распределении голосов партия Андрея Бабиша не сможет рассчитывать на правительство большинства, если привлечет в коалицию только "Автомобилистов".

Детали

В Чехии многие считают, что победа Бабиша приведет к изменению внешней политики. Партия бывшего премьера известна критикой Евросоюза и призывами к более осторожной политике Праги относительно войны России против Украины. Во время кампании его оппоненты обвиняли его в пророссийских и антиевропейских позициях, которые он отрицает.

Также ожидается, что результаты этих выборов могут повлиять на дальнейшую судьбу более 390 тысяч украинских беженцев. Кампания сопровождалась как заявлениями о поддержке украинцев, так и усилением антимиграционной риторики.

Напомним, что в январе 2023 года бывший премьер-министр Чехии, одиозный миллиардер Андрей Бабиш проиграл президентские выборы генералу Петру Павелу, бывшему председателю Военного комитета НАТО и одному из кандидатов коалиции, правящей в стране.

Стоит отметить, что еще во время своей каденции на посту премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил партнеров выслать хотя бы по одному российскому дипломату из-за дела по взрывам на складах во Врбетице в 2014 году.

