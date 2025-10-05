Вступление в ЕС и снарядная инициатива: победитель выборов в Чехии сделал первое заявление по Украине

Лидер партии ANO, которая побеждает на парламентских выборах в Чехии, Андрей Бабиш заявил, что Украина якобы "не готова" к вступлению в ЕС, потому что в стране идет война. Он также отметил, что поставками снарядов Украине должно заниматься НАТО.

Это было первое заявление экс-премьера страны Андрея Бабиша касаемо Украины после того, как президент Чехии Петр Павел поздравил ANO с победой на парламентских выборах. По предварительным данным, эта политсила на выборах получила 34,7% голосов.

Что сказал Бабиш

"Вы не готовы к ЕС. Сначала мы должны закончить войну. И, конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС", – заявил Андрей Бабиш украинской журналистке.

Он также сказал, что считает несправедливым распределение чешского бюджета, часть которого идет на поддержку Украины, в частности, и на инициативу Чехии по поставке боеприпасов для ВСУ. По его словам, это должно организовывать НАТО.

"Мы помогаем Украине через Евросоюз. ЕС помогает Украине, и это предусмотрено в следующем европейском бюджете. Но если у нас нет средств для чешских граждан на лекарства и основные социальные потребности, то, конечно, мы должны сначала позаботиться о них", – сказал Бабиш.

Что известно о выборах

В субботу, 4 октября, в Чехии прошли парламентские выборы. По предварительным данным, на них победила пророссийская партия ANO и ее лидер бывший премьер страны Андрей Бабиш. Его партия имеет 34,7% голосов.

На втором месте оказался правящий правоцентристский блок "Вместе" (SPOLU) с 23,3%. Партия STAN ("Мэры и независимые") – 11,2%. Пиратская партия – 8,9%. Популисты "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамуры – 7,8%. "Автомобилисты" – 6,78%.

Популистская партия "Достаточно!" (Stačilo!) получает 4,3% и с таким результатом не войдет в состав нового парламента.

Стоит отметить, что при текущем распределении голосов партия Андрея Бабиша не сможет рассчитывать на правительство большинства, если привлечет в коалицию только "Автомобилистов".

Кто такой Бабиш

1954 года рождения, словак по происхождению Андрей Бабиш – чешский пророссийский предприниматель-миллиардер, бизнес-олигарх и политик-популист антиевропейского направления. В чешских масс-медиа его часто называют "чешским Трампом".

Бабиш владелец крупной сети агрохимических предприятий, двух ежедневных газет и радиостанции. Имея пять млрд. долларов личного состояния, он является вторым по богатству гражданином страны.

В политику бизнесмен пришел благодаря коммунистам (в частности, был членом чешской компартии), но в 2011 году основал собственную партию ANO. С 2014 по 2017 годы занимал должность министра финансов, но был уволен по подозрению в налоговом мошенничестве, коррупции и противозаконном влиянии на средства массовой информации. Был премьером Чехии с декабря 2017 года по ноябрь 2021 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2023 года одиозный миллиардер Бабиш проиграл президентские выборы генералу Петру Павелу, бывшему председателю Военного комитета НАТО и одному из кандидатов правящей в стране коалиции.

