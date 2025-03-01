Зеленский после встречи с Трампом прилетел в Лондон: что запланировано у президента Украины

В субботу, 1 марта, президент Владимир Зеленский после встречи с главой США Дональдом Трампом прибыл в Великобританию. Его борт приземлился в одном из аэропортов Лондона.

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Об этом сообщает CNN. Известно, что 2 марта украинский лидер посетит европейский саммит по поддержке Украины, который возглавит премьер-министр Британии Кир Стармер.

По информации издания Bloomberg, во время встречи будут обсуждаться гарантии безопасности, которые могут предложить союзники Украины в случае прекращения огня со страной террористкой Россией.

Известно, что Стармер также проведет отдельные двусторонние встречи с Зеленским и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Напомним, Кир Стармер пригласил более десяти европейских лидеров на саммит по Украине в Лондоне, 2 марта. Ожидается, что в саммите примет участие генсек НАТО Марк Рютте и президенты Европейской комиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляен и Антониу Кошта.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом, где встречался с президентом США Дональдом Трампом. Там украинский лидер и республиканец должны были подписать соглашение о полезных ископаемых, но этого не произошло из-за конфликта.

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