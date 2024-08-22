Зеленский поручил Кабмину утвердить стратегии по ветеранам войны: в чем суть

В четверг, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №512 о безотлагательных мерах по поддержке ветеранов войны и членов их семей. В частности, правительству поручено срочно утвердить две стратегии ветеранской политики, которые должны охватить все сферы взаимодействия между государством и ветеранами.

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Об этом Зеленский заявил на VII ежегодном международном ветеранском форуме Украина. Ветераны. Единство". Сам указ опубликован на сайте президента.

По словам главы государства, ключевой смысл такой политики – уважение воинов-героев, прошедших сквозь огонь войны.

"Это уважение к защитникам, к защитницам Украины, их защита, реальная поддержка, действенная, без бюрократии и в равной степени с уважением, с возможностью в дальнейшем реализовать себя ради Украины и украинцев, ради собственного развития, ради своей семьи, своей общины, всему нашему государству", – подчеркнул глава государства.

Да, теперь правительство должно безотлагательно утвердить:

стратегию ветеранской политики на период до 2030 года и план мер по ее реализации;

стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни на период до 2032 года и план мероприятий по ее реализации.

Также Кабмин, согласно приказу президента, должен принять меры по функционированию ветеранских пространств, в частности, для эффективной реинтеграции ветеранов войны, комплексной реабилитации, предоставления информационно-консультативной, правовой поддержки ветеранам войны, членам их семей.

Среди прочего Зеленский поручил безотлагательно проработать вопросы создания консультативно-аналитического центра "Единая ветеранская линия" для обеспечения предоставления ветеранам войны и членам их семей, информационно-консультативной поддержки, а также проведения мониторинга, анализа и комплексной оценки их потребностей.

Кроме того, областные госадминистрации с участием органов местного самоуправления должны принимать меры, направленные на всестороннюю поддержку ветеранов войны.

Указ №512 вступает в силу со дня его опубликования, то есть уже 22 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский продлил санкции против российских пропагандистов. Глава государства подписал указ, которым продлил на 10 лет действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении Игоря Гужвы, который, как считается, контролировал сайт "Страна.UA", блогера Анатолия Шария, главаря "ДНР" Дениса Пушилина, ряда других лиц и русских СМИ.

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