Зеленский пообщался с президентом Финляндии: речь шла о мире, безопасности, ситуации на поле боя и усилении ПВО

В пятницу, 8 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Они обсудили международные усилия по восстановлению справедливого мира для Украины, продолжению оборонного сотрудничества и ситуацию на поле боя, в частности речь шла о привлечении Россией солдат из КНДР.

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Об этом Зеленский сообщил в Telegram, детали раскрыли в Офисе президента. Глава нашего государства также очертил актуальные оборонные потребности Украины в усилении противовоздушной обороны и поставке дополнительных средств ПВО.

"Мы обсудили угрозы, которые создает для региональной и глобальной безопасности вовлечение Северной Кореи в российскую войну против Украины, и продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами...Я благодарен Финляндии за непреклонную поддержку Украины и Формулы мира и за все конкретные шаги по ее реализации. Отдельно выразил благодарность Александру Стуббу за его активную позицию в продвижении мира на основе принципов Устава ООН во время общения со странами Глобального Юга", – написал гарант.

Отдельной темой разговора президентов стало успешное проведение в Хельсинки тематической конференции по восьмому пункту "Экологическая безопасность", а также дальнейшие международные усилия, необходимые для восстановления справедливого мира для Украины.

"Мы обсудили основные темы, которые я поднимал во время государственного визита в Китай. Мы также говорили о постоянной поддержке Финляндией Украины и результатах президентских выборов в США", – так рассказал об этом разговоре Стубб.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Политики обсудили, в частности, военную помощь и усиление дальнобойных возможностей.

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