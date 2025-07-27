Зеленский поговорил с Макроном: Франция поможет Украине с производством дронов

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Одной из ключевых тем разговора стали оборонные потребности Украины и пути усиления защиты украинцев от российских ударов.

Видео дня

Макрон заверил Зеленского в том, что Франция присоединится к производству украинских дронов всех типов. Подробности раскрыл президент Украины в своем Telegram-канале.

О чем говорили Зеленский с Макроном

Глава государства назвал телефонные переговоры с французским коллегой "хорошим, предметным разговором".

"Обсудили наши основные оборонные потребности. Прежде всего речь об укреплении ПВО. Нам нужна надежная защита от российских ракет и дронов. Говорили о поставках дополнительных ракет к системам SAMP/T и Crotale. Много говорили о финансировании производства украинских дронов всех типов. Франция готова нам с этим помогать, будем работать вместе", – отчитался Зеленский.

Кроме того два лидера обсудили подготовку украинских пилотов к полетам на французских самолетах Mirage.

"Очень ценим то, что Франция будет продолжать их обучение и благодаря этому мы сможем подготовить еще больше дополнительных пилотов", – подчеркнул президент Украины.

Не обошли президенты вниманием и ход третьей встречи украинской делегации с россиянами в Стамбуле. Зеленский рассказал Макрону о том, что в ходе третьего раунда удалось договориться о новом обмене пленными. А вот согласия от Москвы на проведение встречи на высшем уровне Киев пока не получил.

"Ожидаем ответа относительно нашего предложения провести встречу на высшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы", – подчеркнул украинский президент.

Напоследок коснулись руководители двух государств и евроинтеграционный путь Украины.

"Договорились работать над поиском решений, которые позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время. Важно, чтобы Украина и Молдова и в дальнейшем двигались синхронно. Мы также говорили о работе антикоррупционной инфраструктуры Украины, которая полностью функционирует. Президентский законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них", – заверил Зеленский.

Он также поблагодарил Францию неизменную за поддержку и готовность помогать.

Что предшествовало

Ранее Зеленский рассказал об успехах ВСУ, новых ударах врага и санкциях против России. Именно они помогут "забрать российский потенциал" продолжать войну и убедить Москву в том, что "перетерпеть" демократический мир у нее не получится.

Зеленский также призвал международное сообщество надавить на Россию так, чтобы уже в следующем году войны не было.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!