Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса: когда он вступит в силу

В четверг, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о медицинском каннабисе. Документ регулирует обращение марихуаны в разных сферах деятельности.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Закон под номером 7457 вступит в силу 16 февраля.

Следует отметить, что в действие документ вступит только через шесть месяцев после его подписания. Примерно это середина июля 2024 года.

Следует отметить, что целью данного документа также является создание условий для расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

Кроме того, данный документ создает нормативные условия для законного обращения и использования не только каннабиса, но и его смол, экстрактов и настоек в разных сферах деятельности.

Что предшествовало

Данный законопроект под названием "О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности" был принят парламентом 21 декабря 2023 года. В Минздраве тогда назвали его принятие депутатами "историческим решением" и поблагодарило их от имени всего врачебного сообщества.

Кроме того, министерство здравоохранения уже утвердило перечень болезней и состояний, при которых пациенту может назначаться лекарство на основе медицинского каннабиса. Отпуск лекарственных средств на основе медицинской конопли будет возможен исключительно по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями и по электронному рецепту. Пациенты смогут перевозить и хранить такое лекарство в количестве, определенном одним рецептом.

Что нужно знать о медицинском каннабисе

Лекарства на основе каннабиса разрешены в пятидесяти шести странах мира. В том числе в государствах ЕС, Канаде, Великобритании и Соединенных Штатах. Было подсчитано, что в нашей стране тех, кому марихуана может облегчить течение заболевания, около двух миллионов больных.

Основное действующее вещество – канабидиол (CBD). Научные исследования показывают, что содержащие его растительные препараты эффективно преодолевают различные типы боли. Кроме того, они помогают преодолеть депрессивные состояния и сдерживают приступы эпилепсии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее депутат и одна из авторов законопроекта Ольга Стефанишина рассказала, что выращивать каннабис будут только в специальных теплицах, где каждый куст будет обозначен уникальным штрих-кодом.

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