В Верховной Раде разблокировали подписание закона о медицинском каннабисе: что происходит

Во вторник, 16 января, Верховная Рада Украины разблокировала подписание закона о легализации медицинского каннабиса. Постановление №7457-п, блокировавшее подписание документа, отклонено.

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Об этом сообщила пресс-служба парламента. Как известно, проект №7457-п постановления об отмене результатов голосования во втором чтении и в целом по законопроекту №7457 о легализации медицинского каннабиса зарегистрировала группа народных депутатов из фракции "Батькивщина".

Сегодня депутаты не поддержали блокирующий документ и таким образом разблокировали подписание законопроекта о медицинском каннабисе.

"Совет разблокировал подписание законопроекта о медицинском каннабисе. Блокирующее постановление №7457-п провалено", – отметил нардеп Ярослав Железняк.

21 декабря 2023 года депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли законопроект о легализации медицинского каннабиса, позволяющий использование лекарств на основе конопли, их производство и научные исследования. За законопроект №7457 проголосовали во втором чтении 248 народных избранников.

Что нужно знать о медицинском каннабисе

Медицинский каннабис – важное средство для людей, страдающих от постоянных болей. Это и онкология, и СПИД, и эпилепсия. Сейчас тех, кому марихуана может облегчить протекание заболевания, в нашей стране около 2 миллионов.

Основное действующее вещество – канабидиол (CBD). Результаты научных исследований показывают, что растительные препараты с CBD эффективно преодолевают разные типы боли, повышают аппетит, помогают преодолеть депрессивные состояния, сдерживают приступы эпилепсии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее депутат и одна из авторов законопроекта Ольга Стефанишина рассказала, что выращивать каннабис будут только в специальных теплицах, где каждый куст будет обозначен уникальным штрих-кодом.

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