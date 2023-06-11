Зеленский поблагодарил ОАЭ за поддержку Украины и сделал акцент на формуле мира от Киева

Президент Владимир Зеленский принял в Украине Мариам Альмхейре – министра по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов и главу Офиса по международным делам при президенте ОАЭ. Глава Украинского государства поблагодарил Эмираты за поддержку нашего народа и оказанную гуманитарную помощь, отдельно акцентировав на важности предложенной Киевом формулы мира.

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О встрече 11 июня сообщила пресс-служба Офиса президента на официальном сайте. Приветствуя Альмхейре, Зеленский указал на важность ее визита (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ценим этот визит и рассматриваем его как свидетельство поддержки Украины таким влиятельным государством, как ОАЭ. Искренне благодарны за полученную от Эмиратов помощь и рассчитываем, что ваше государство продолжит эту благородную миссию", – сказал украинский лидер.

Он привлек внимание министра к последствиям совершенных РФ экологических преступлений во время полномасштабного вторжения в Украину, подчеркнул необходимость осуждения агрессора за преступление экоцида и возмещения причиненного ущерба.

В ОП написали, что реализации украинской формулы мира и плана восстановления нашей страны было уделено отдельное внимание.

"Глава государства особо отметил возможности для эмиратских инвестиционных фондов и деловых кругов участвовать в имплементации этих программ", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL:

– 19 мая 2023 года президент Зеленский совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств.

– Также он провел встречи с руководителем правительства Ирака, с делегациями Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Кувейта. Встречи были направлены на укрепление дипломатических и экономических связей между Украиной и этими странами.

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