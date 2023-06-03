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Зеленский о трибунале над Путиным: убийцы должны сидеть

Дарья Дурова
Новости политики
2 минуты
1,7 т.
Зеленский высказался о трибунале над Путиным

Президент Владимир Зеленский считает простым вопрос, должны ли сесть в тюрьму виновные в неспровоцированной агрессивной войне России против Украины. Это всего лишь вопрос того, должны ли понести справедливое наказание убийцы.

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Этой темы коснулись представители латиноамериканских СМИ, когда общались с украинским лидером в его Офисе в Киеве. Запись интервью была опубликована на YouTube-канале ОП 3 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналистка отметила, что среди стран Латинской Америки есть как сторонники трибунала над российским военным и политическим руководством (такие, как Колумбия, Уругвай, Чили), так и страны, которые выступают против (например, Бразилия).

Президент Украины на интервью

Зеленский ответил, что президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силва, вероятно, "хочется быть особенным". "И мне кажется, умные люди должны дать ему эту возможность", – сказал он.

"Нужно дать ответ на очень простые вопросы. По мнению президента Бразилии, убийцы должны быть осуждены и сидеть в тюрьме? Я думаю, президент, если будет у него возможность... найдет время... он ответит очень просто: убийцы должны сидеть", – заявил Зеленский.

Он продолжил: а если в Украине убиты тысячи людей? И российские оккупационные войска делали это по приказу диктатора Владимира Путина? Человек, который отдавал приказ об этом, должен сидеть в тюрьме?

Зеленский отметил: если президенту Бразилии не нравится идея создания трибунала, выдвинутая Украиной, да Силва может предложить свой вариант, как наказать преступников быстрее.

Украинский лидер заверил, что относительно "любого новшества в правоохранительной сфере мы только за".

Как писал OBOZREVATEL:

– После переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины.

– До этого он говорил, что не хочет выбирать сторону в "конфликте", и повторял, что стремится оставаться "на стороне мира". При этом он назвал полномасштабную войну РФ против Украины ошибкой Москвы.

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