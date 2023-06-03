Зеленский о трибунале над Путиным: убийцы должны сидеть

Президент Владимир Зеленский считает простым вопрос, должны ли сесть в тюрьму виновные в неспровоцированной агрессивной войне России против Украины. Это всего лишь вопрос того, должны ли понести справедливое наказание убийцы.

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Этой темы коснулись представители латиноамериканских СМИ, когда общались с украинским лидером в его Офисе в Киеве. Запись интервью была опубликована на YouTube-канале ОП 3 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналистка отметила, что среди стран Латинской Америки есть как сторонники трибунала над российским военным и политическим руководством (такие, как Колумбия, Уругвай, Чили), так и страны, которые выступают против (например, Бразилия).

Зеленский ответил, что президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силва, вероятно, "хочется быть особенным". "И мне кажется, умные люди должны дать ему эту возможность", – сказал он.

"Нужно дать ответ на очень простые вопросы. По мнению президента Бразилии, убийцы должны быть осуждены и сидеть в тюрьме? Я думаю, президент, если будет у него возможность... найдет время... он ответит очень просто: убийцы должны сидеть", – заявил Зеленский.

Он продолжил: а если в Украине убиты тысячи людей? И российские оккупационные войска делали это по приказу диктатора Владимира Путина? Человек, который отдавал приказ об этом, должен сидеть в тюрьме?

Зеленский отметил: если президенту Бразилии не нравится идея создания трибунала, выдвинутая Украиной, да Силва может предложить свой вариант, как наказать преступников быстрее.

Украинский лидер заверил, что относительно "любого новшества в правоохранительной сфере мы только за".

Как писал OBOZREVATEL:

– После переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины.

– До этого он говорил, что не хочет выбирать сторону в "конфликте", и повторял, что стремится оставаться "на стороне мира". При этом он назвал полномасштабную войну РФ против Украины ошибкой Москвы.

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