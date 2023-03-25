Зеленский назвал главную причину, почему контрнаступление ВСУ еще не началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны не могут начать большое контрнаступление, о котором все говорят, без западной поддержки. По его словам, военным нужно дополнительное вооружение, учитывая боеприпасы и истребители.

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Об этом он рассказал в интервью журналистам одной из наиболее крупных японских газет The Yomiuri Shimbun. Украинский лидер отметил, что ВСУ подготавливают солдат, чтобы переломить ситуацию на поле боя, но не сказал о конкретных сроках начала наступления.

Признавая, что военная ситуация на востоке Украины "не очень хорошая", Зеленский повторил, что причиной этого является "нехватка боеприпасов". Он подчеркнул, что российские войска ежедневно расходуют примерно в три раза больше снарядов, чем украинская армия, поэтому Киев ждет поступления боеприпасов от стран-партнеров.

"Мы пока не можем начать. Без танков, артиллерии и HIMARS не можем отправить наших храбрых солдат на фронт", – заявил Зеленский относительно контрнаступления.

Он прокомментировал военную помощь Запада, отметив, что США и европейские страны решили предоставить ВСУ танки Abrams и Leopard 2. С другой стороны, признал президент, вопрос предоставления Украине истребителей, которые бы могли "неоправданно спровоцировать Россию", не продвинулся.

"Если есть политическая воля, вы можете найти способы помочь нам. Мы находимся в состоянии войны и не можем ждать", – сказал Зеленский и призвал партнеров к более немедленной поддержке.

Ранее в Офисе президента прокомментировали, что контрнаступление ВСУ начнется, вероятно, через два месяца. Там подчеркнули, что защитники Украины истощат российскую армию в Бахмуте, после чего сосредоточатся "в другом месте".

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президент Американского университета в Киеве Дэн Райс выразил убеждение, что весной 2023 года Украина будет иметь потенциал для начала мощных боевых действий, во время которых она сможет отвоевать оккупированные территории. По его словам, это будет очень мощное контрнаступление, которое удивит мир.

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