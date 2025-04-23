Зеленский напомнил о Крымской декларации, принятой в США при первой каденции Трампа

Президент Владимир Зеленский напомнил администрации Соединенных Штатов Америки, что в 2018 году была принята Крымская декларация, в которой говорится, что Вашингтон не будет признавать оккупацию Крыма Россией. В этом документе провозглашается долгосрочная политика по отказу признавать Америкой российский контроль над полуостровом.

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Об этом глава государства написал на своем канале в Telegram в среду, 23 апреля. Он подчеркнул, что Украина надеется на то, что США "будут действовать согласно своим сильным решениям", и опубликовал ссылку на документ.

Так президент ответил на заявление Дональда Трампа о том, что высказывания Зеленского о непризнании оккупированного Крыма российским якобы вредны. По словам Трампа, Украина потеряла Крым "много лет назад" и теперь он "даже не является предметом обсуждения".

Зеленский в своем сообщении также отметил, что на встрече в Лондоне Украина, США, Великобритания, Франция и Германия высказали свои взгляды по приближению мира и "с уважением восприняли позиции друг друга".

"Важно, что каждая сторона не просто присутствовала, но и работала содержательно. Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои наработки. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к длительному миру. Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями", – написал он.

О чем идет речь в Крымской декларации

Крымская декларация была принята в Штатах в ходе прошлой каденции Дональда Трампа. Документ был обнародован 25 июля 2018 года, через 10 дней после официальной встречи Трампа и российского диктатора Путина в Хельсинки.

"Сегодня администрация Трампа обнародует то, что мы называем Крымской декларацией... Я хочу заверить этот комитет, что США не признают и не признают аннексию Крыма Кремлем", – заявил тогдашний госсекретарь Майк Помпео.

В декларации сказано, что Россия путем вторжения в Украину и попытки аннексии Крыма в 2014 году пыталась подорвать основополагающий международный принцип, соблюдаемый демократическими государствами: ни одна страна не может силой менять границы другой".

"Соединенные Штаты снова подтверждают свою политику по поводу отказа признания требований Кремля по установлению суверенитета над территорией, захваченной силой вопреки международному праву. Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом, Соединенные Штаты исключают попытку России аннексировать Крым и обязуются сохранять эту политику до восстановления территориальной целостности Украины", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 22 апреля Зеленский заявил, что Украина никогда юридически не признает российскую оккупацию Крыма, ведь это противоречит Конституции и суверенитету государства. Он также подчеркнул, что обсуждение украинских территорий, которые временно занимает враг, это лишь затягивание процесса переговоров.

– Недавно агентство Bloomberg заявило, что США якобы готовы ослабить санкции против Москвы и признать "контроль" России над украинским полуостровом Крыма в рамках потенциального соглашения о завершении войны.

– Американский президент Дональд Трамп предполагал, что Украина и страна-агрессор РФ могут достичь соглашения о перемирии уже на этой неделе.

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