Зеленский наградил Маска орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Свободы американского изобретателя и соучредителя компании SpaceX Илона Маска. Награда присуждена за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей.

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Об этом говорится в официальном президентском указе №835/2026. Документ опубликован на официальном сайте Офиса президента Украины.

"За выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки постановляю наградить орденом Свободы Маска Илона – предпринимателя, инженера, руководителя компаний "СпейсЭкс" и "Тесла", Соединенные Штаты Америки", – говорится в тексте документа.

Отметим, что орденом Свободы награждают украинцев и иностранцев за выдающиеся и особые заслуги в укреплении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Напомним, Украина запросила разрешение на использование Starlink на ударных беспилотниках для поражения российских военных объектов на расстоянии до 200 км от границы. Соответствующий вопрос президент Владимир Зеленский поднимал во время встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме и просил его обсудить это с Илоном Маском.

Сам же миллиардер не давал согласия на использование спутниковой сети для нанесения ударов по российским целям. Например, в 2022 году он ограничил доступ украинских военныхк спутниковой связи во время операции вблизи оккупированного Крыма, объяснив это решение опасениями относительно возможной ядерной эскалации.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале после обращения экс-министра обороны Михаила Федорова Маск также заблокировал несанкционированное использование Starlink российскими военными против Украины. Однако в начале августа бывший чиновник сообщал, что не смог добиться заметного прогресса в переговорах с миллиардером о разрешении на использование Starlink украинскими дронами на территории России.

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