Зеленский может говорить с Путиным: президент поставил точку в слухах о своем указе

Указ о запрете на прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не распространяется на президента Украины. А заявления о том, что глава государства не может вести переговоры с Путиным из-за соответствующего решения СНБО, является нарративом российских пропагандистов и не соответствует действительности.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 13 мая. Он подчеркнул, что его диалог с главой Кремля возможен.

Президент пояснил, что такой указ он подписал в то время, когда Украина получала много ультиматумов от Путина. И для того, чтобы, например, люди Виктора Медведчука или др. не могли представлять интересы Украины в разговорах с кремлевским диктатором, Зеленский и подписал соответствующий документ.

"Это началось с того, как люди господина Медведчука, Новинский лично, представляли интересы Путина, говоря непосредственно со мной, по телефону, в самый сложный момент, когда мы были в блокаде, говорили о том, как надо сдавать Украину, территории и т.д., как куда мне надо бежать, иначе меня не будет и моей семьи", - рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что именно все эти люди говорили с Путиным и пытались представлять интересы Украины. И поэтому, чтобы не было сепаратизма, он подписал такой указ.

По словам Зеленского, своим указом он фактически подтвердил то, о чем и так говорится в Конституции: никто, кроме президента, не может вести переговоры относительно суверенитета и территориальной целостности Украины с лидером России и других стран.

"Поэтому нарратив Путина, что я должен что-то там отменить - это нарратив исключительно РФ. Я себе не могу ничего запретить и ничего не запрещаю", - добавил он.

Стоит заметить, что указ о невозможности переговоров с Путиным Зеленский подписал еще в октябре 2022 года.

"Было много переговорных процессов, много теневых переговорных коридоров. Я это быстро остановил. Просто остановил сепаратизм в нашем государстве. Я запретил кому-либо, любым политическим деятелям в Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина в течение войны", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2022 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным. Президент пошел на этот шаг, чтобы остановить теневые переговорные процессы и сепаратизм.

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