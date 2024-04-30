Зеленский и Столтенберг встретились с офицерами, проходящими курсы военного образования по стандартам НАТО. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг посетили Национальный университет обороны в Киеве. Они пообщались с украинскими офицерами, проходящими курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО.

На встрече с ними украинский лидер и представитель международной организации говорили об усилении противовоздушной обороны и приближении Украины к Альянсу. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Пообщались на разные темы. Благодаря поддержке партнеров наши военные овладевают современным западным оружием и делают общим наш опыт защиты жизни в современной войне. Безопасность, за которую борется Украина, обязательно станет общей для всей Европы, когда фактическая реальность будет признана де-юре – когда Украина присоединится к Альянсу", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто внедряет стандарты НАТО в Силах обороны Украины и строит взаимодействие на десятилетия вперед.

На фоне комплекса различных угроз, с которыми сталкиваются ныне защитники неба, президент выразил надежду, что в скором времени у Воздушных сил появятся и современные самолеты, которые тоже будут одной из составляющих этой системы.

Кроме важности для Украины стать членом Североатлантического альянса, он упомянул и о работе Совета Украина – НАТО (его заседание состоится 16 мая).

"Без любых бюрократических пауз, когда Украине нужно, мы можем созвать его. Это один из инструментов. Сегодня мы обсуждали с генсеком еще несколько новых инструментов", – подытожил он.

Столтенберг в ответ заверил, что как только украинское государство присоединится к блоку, оно будет полностью интегрировано в натовскую систему ПВО.

"В то же время нам нужно сделать вас настолько взаимосовместимыми, насколько это возможно. И интегрировать настолько, насколько мы можем", – подчеркнул генсек.

На территории университета в Киеве он с также посетил выставку трофейной и уничтоженной российской техники.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Йенс Столтенберг выразил убеждение, что Украина может получить преимущество на поле боя, несмотря на те последствия, к которым привела более чем полугодовая задержка помощи от США. От НАТО он пообещал поддержку и оборонное производство.

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