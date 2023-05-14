Зеленский дал однозначный ответ, будут ли осенью парламентские выборы

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что выборы в украинский парламент, которые, согласно Конституции, проходят раз в четыре года, могут не состояться осенью 2023 года. Воспрепятствовать нормальной политической жизни нашей страны может военное положение.

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Об этом лидер нации сказал в интервью, опубликованное газетой The Washington Post. При этом Зеленский заметил, что в точности не может процитировать статью главного Кодекса Украины, поскольку будущие выборы народных депутатов не на повестке дня.

"Если военного положения не будет, то будет. Ну, в законе написано, что по конституции Украины после окончания военного положения, я думаю, через 90 дней проводятся выборы. Это что-то вроде этого. Я не помню на самом деле", – указал президент.

Напомним, что согласно проекту закона о Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов, который в Верховную Раду внес Зеленский, 8 мая в Украине будет выходным днем. А 9 мая, которое станет Днем Европы, будет праздничным, но рабочим днем.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители ТЦК и СП продолжают извещать военнообязанных граждан о необходимости прибыть в территориальный центр комплектования для прохождения медкомиссии или уточнения данных. Обжаловать такую повестку в суде нельзя, ведь такая обязанность трактуется не самим фактом получения повестки, а законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".