Зеленский: Беларусь в будущем должна быть у ЕС, это европейская нация

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что когда народ Беларуси станет свободен от российской де-факто оккупации, то страна также в будущем станет членом ЕС. Он подчеркнул, что Беларусь – это европейская нация.

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Об этом Владимир Зеленский сказал во время открытия саммита ЕС в Брюсселе. Глава государства поблагодарил европейских партнеров за начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, состоявшихся 25 июня в Люксембурге.

"Европа доказала способность принимать правильное решение в правильное время", – заявил он, а также приветствовал Молдову, которая также получила согласие ЕС и начала вступительные переговоры.

Также он отметил, что такое решение будет ждать в будущем и на свободную Беларусь.

"Я уверен, что будет аналогичное решение по Беларуси, поскольку это европейская нация, которая должна иметь европейское будущее", – заявил Зеленский.

Он также отметил, что придет время, когда и Грузия перейдет к переговорам с ЕС.

Ранее сообщалось, что Украина и Европейский союз в четверг, 27 июня, во время саммита лидеров стран блока подписали двустороннее соглашение о безопасности. Это соглашение должно закрепить обязательства всех 27 государств-членов ЕС оказывать Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина 25 июня официально начала переговоры по членству в ЕС: начала работу межправительственная конференция. Методику вступления кардинально не изменяли, хотя ее адаптируют под ситуацию в каждой из стран. Украине придется выполнить целый ряд условий, разделенных на 33 раздела.

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