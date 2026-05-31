Заявления Путина об успехах России на поле боя не соответствуют действительности – ISW

Российский диктатор Владимир Путин продолжает делать заявления об "успехах" армии РФ на поле боя в Украине. Однако эти заявления разительно расходятся с действительностью.

Видео дня

Путин умышленно преувеличивает достижения оккупантов, пытаясь заставить Украину уступить его требованиям. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Путин врет об успехах армии РФ в Украине

С очередным "стендапом" о незаурядных "успехах" оккупантов на поле боя в Украине Путин выступил в ходе брифинга 29 мая.

"А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело (война. – Ред.) близится к завершению. Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают на всех направлениях. Ну, вы же видите, каждый божий день", – заявил диктатор.

Аналитики считают, что заявления о ежедневных продвижениях на всех направлениях, намеки на то, что война "подходит к концу", а Россия – в шаге от достижения своих целей, Путин делает не просто так.

"Заявление Путина предполагает, что Россия занимает настолько сильную позицию на поле боя, что Украине придется уступить требованиям РФ по прекращению войны", – считают аналитики.

Реальность при этом кардинально отличается от картинки, которую пытается рисовать российский диктатор.

"Заявления Путина игнорируют различные успехи Украины на поле боя, включая значительное замедление темпов продвижения России, недавнее освобождение Украиной большей территории, чем российские войска захватили в апреле 2026 года, и расширение ударной кампании средней и большой дальности", – отметили аналитики.

В ISW считают, что неоднократные преувеличения российским военным командованием успехов российских военных на месте, вероятно, дали Путину ложное представление о ситуации на поле боя.

"Эти преувеличения, вероятно, заставляют Путина поверить, что его силы могут достичь своих целей в краткосрочной и среднесрочной перспективе, несмотря на то, что боевые результаты России в 2026 году неуклонно снижались", – резюмировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW объяснили, что стоит за попаданием дрона в многоэтажку в Румынии. Сейчас Кремль проверяет реакцию на такие атаки со стороны НАТО. И то, что Москва увидела, вероятно, убедило ее в допустимости жертв среди гражданского населения стран-членов Альянса в ходе российских атак на Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!