Защита украинского неба и обеспечение ВСУ: Зеленский провел заседание Ставки. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили несколько ключевых вопросов. В частности, внимание сосредоточили на финансовом обеспечении ВСУ, усилении противовоздушной обороны страны и борьбы с вражескими ударными дронами.

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Об этом говорится в вечернем видеообращении главы государства. По его словам, о денежном обеспечении украинских военных докладывал министр финансов.

"Мы работаем так, чтобы была абсолютная стабильность в денежном обеспечении наших воинов", — отметил президент.

Также на Ставке затронули тему защиты украинского неба и сбивания "Шахедов", которые Украина теперь сбивает с помощью дронов-перехватчиков — наиболее передовой технологии современной войны. Зеленский поблагодарил всех, кто ее внедряет и обеспечивает.

"Сегодня я поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел активнее работать с партнерами для финансирования производства именно таких перехватчиков. Мы будем это направление максимально развивать, и по каждому региону будет своя ответственность именно за эту работу", — подчеркнул он.

Возвращение украинских воинов из плена

В видеообращении Зеленский сообщил, что 6 мая из российского плена вернулись 205 украинских военных – 202 рядовых и сержантов и трое офицеров. Среди них есть защитники Мариуполя, Донецкой области, Запорожья, Луганщины, Харьковщины и Сумщины.

Президент поблагодарил всех, кто работает над обменами: ГУР, СБУ, Офис президента, МВД и Координационный штаб. Он отметил, что уже удалось вернуть домой 4757 украинцев и государство сделает все, чтобы вернуть каждого.

"И, конечно, я благодарен каждому солдату, каждому командиру, всем нашим подразделениям, которые на фронте обеспечивают пополнение обменного фонда. Наша возможность возвращать домой своих — это результат храбрости наших воинов, которые мастерски воюют и берут в плен оккупанта. Мы должны вернуть всех наших людей", — заявил президент.

Президент поздравил украинских военных с Днем пехоты

Во вторник, 6 мая, Зеленский также поздравил защитников с Днем пехоты.

"Мотопехотные, горно-штурмовые, механизированные, стрелковые подразделения — основа основ Вооруженных Сил Украины, фундамент войска, все те, кто физически держит позиции, кто восстанавливает позиции, кто устанавливает наш флаг. Украина стоит, потому что стоит украинская пехота. Потому что что бы ни происходило, всегда линия фронта и позиции Украины есть именно там, где есть наши пехотинцы. Я благодарю всех наших воинов!" - сказал он.

Зеленский об избрании нового канцлера Германии

Отдельно глава государства поздравил Фридриха Мерца с избранием канцлером Германии. Президент поблагодарил Германию за масштабную помощь в ПВО, финансовую поддержку и подготовку к предстоящим переговорам, которые, по его мнению, могут усилить безопасность обеих стран.

"Германия является одним из ключевых наших друзей, реально один из лидеров в поддержке Украины. Это касается прежде всего ПВО — больше всего систем Patriot и IRIS-T как для одной страны дала именно Германия. Это тысячи спасенных жизней", — заявил он.

Зеленский также отметил, что Германия является лидером в финансовой помощи, а Украина очень ценит сотрудничество.

"Мы готовимся к первым переговорам с господином канцлером. У нас с ним есть вещи, которые смогут экономически усилить обе наши страны и дать больше безопасности на десятилетия. Ждем встречи. Я желаю успеха в должности. В целом ближайшие недели должны быть очень активными для Украины в дипломатии. Мы готовим решения и готовим новые пакеты поддержки. Мы готовим новые шаги давления на Россию ради того, чтобы защитить наших людей. Спасибо всем, кто с Украиной!" – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский официально отказался от предложенного российским диктатором трехдневного "перемирия" с 7 по 9 мая. Предложение главы РФ украинский президент назвал "театральной постановкой", призванной создать иллюзию выхода России из изоляции.

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