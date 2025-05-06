'Гордимся вами, воины!' Зеленский поздравил защитников с Днем пехоты

Во вторник, 6 мая, президент Владимир Зеленский поздравил украинских защитников с Днем пехоты. Он отметил, что именно пехотинцы защищают родную землю на самых опасных фронтовых участках.

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Соответствующее сообщение гарант разместил в своем Telegram-канале. Он поблагодарил бойцов за мужество и борьбу.

"Сегодня день воинов, на которых держатся украинские позиции, украинское государство. Украинский флаг поднимается там, куда заходит украинский пехотинец. На самых сложных участках фронта всегда наши воины-пехотинцы", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что наши бойцы смело идут в штурмы и уничтожают противника. Сегодня основой Вооруженных Сил Украины являются механизированные, мотопехотные, стрелковые, штурмовые, горно-штурмовые подразделения.

"Храбрость нашей пехоты, сила и мастерство бесспорны. Как и безусловной является наша благодарность украинской пехоте за защиту нашего государства. Украина стоит, пока стоит пехота. С профессиональным днем, воины! Спасибо за силу, стойкость и ежедневную борьбу. Гордимся вами!" – резюмировал президент.

Напомним, 6 мая в Украине отмечают День пехоты, праздник был учрежден в 2019 году. OBOZ.UA рассказал об истории праздника и поделился замечательными поздравлениями для этого особого дня.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Зеленский заявил, что Украина и Чехия обсуждают создание совместной школы F-16. Сейчас речь идет об открытии такой базы на чешской территории, ведь в Украине это пока невозможно с точки зрения безопасности.

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