Запрос таки был? Выяснились новые детали по поводу переговоров о речи Зеленского на Евровидении

Ранее стало известно о том, что Европейский языковой союз (EBU) не разрешил президенту Украины Владимиру Зеленскому произнести речь в финале песенного конкурса Евровидения. Причиной стало то, что это мероприятие носит "неполитический характер".

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Теперь же выяснилось, что соответствующий запрос на выступление Зеленского поступил со стороны украинского правительства. Об этом в Европейском языковом союзе сообщили в комментарии "Суспільному".

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, который привлечен к Евровидению-2023, отказался давать комментарий относительно того, обращался ли он к ЕЯС.

Между тем, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в Facebook написал, что ни Офис президента, ни Зеленский лично не обращались к организаторам Евровидения с предложением о его выступлении на каком-либо из этапов конкурса.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак был разочарован тем, что Владимир Зеленский не выступит с речью на Евровидении. Он считает, что его обращение было бы уместным, поскольку Британия в этом году принимает конкурс от имени Украины, пишет Sky News.

В Европейском языковом союзе отметили, что просьба о выступлении Зеленского, хотя и сделана с похвальными намерениями, не может быть удовлетворена, "поскольку это противоречило бы правилам мероприятия". Там подчеркнули, что Евровидение является международным развлекательным шоу, которое регулируется строгими правилами и принципами, установленными с момента его создания.

"Украина, ее музыка, ее культура и ее творчество будут ярко представлены во всех трех прямых эфирах. Не менее 11 украинских артистов будут выступать или принимать участие в полуфинале или в большом финале. Оформление бренда для мероприятия было создано совместно с украинским дизайнерским агентством, а сопутствующая музыка, которая звучала во время шоу, также создана в сотрудничестве с украинскими музыкантами. 37 локаций по всей Украине будут представлены в "видеооткрытках", коротких фильмах, которые представляют каждого из артистов-участников перед тем, как они выйдут на сцену, – добавили в ЕЯС.

Там считают, что это лучший способ отразить и отпраздновать победу Украины на Евровидении и показать, "что мы объединены музыкой в эти трудные времена".

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский признался, что был не в восторге от идеи провести Евровидение-2023 в Великобритании. Глава государства связывался с людьми, которые выбирали локацию, чтобы убедить их провести конкурс в стране, граничащей с Украиной, но договориться им не удалось.

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