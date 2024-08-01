Впереди август. Который может принести огромные сдвиги в украинском обществе.

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На ближайшем пленарном заседании Верховной Рады запланировано рассмотрение закона о запрещении религиозных организаций, связанных с Россией. Конечно, за такой формулировкой стоит только одна организация: УПЦ, которая хоть и замаскировала свои отношения с Москвой, но канонически продолжает оставаться частью РПЦ.

Далее текст на языке оригинала.

Голосуватиметься закон вже у другому читанні, тобто кінцево. І що найсумніше для архієреїв та батюшок УПЦ – попередньо голосів "за" вистачає з надлишком. Тобто вже за пару тижнів долю цієї Церкви може бути вирішено остаточно.

Що це означатиме для РПЦ на практиці? Вона припинить існування у правовому полі. Для держави Україна вона не існуватиме, а отже священнослужителі від останнього диякона сільської церквушки і до митрополита перетворюються на звичайних громадян. Та й самі церквушки, великі храми, монастирі, автівки, банківські рахунки – словом все майно РПЦ має бути конфісковано. В правових стосунках це називається секуляризація.

Але не це головне. Головне те, що в разі, якщо хтось із батюшок, від сільського до митрополита не підкориться Закону й продовжуватимуть служби десь по хатах та водіння різноманітних хресних походів – вони автоматично вважатимуться такими, що перебувають на нелегальному становищі і провадять антидержавну, деструктивну діяльність, спрямовану на підтримку зовнішнього ворога, тобто Російської Федерації.

Батюшкам з УПЦ не можна навіть на захист з з боку Вселенського патріарха очікувати, бо той ще наприкінці 2022 року оголосив, що Московський патріархат підтримує війну, що її веде Кремль проти України, а відтак УПЦ як частина РПЦ теж опиняється серед тих, хто це робить. А це вже підривна діяльність. Це ще не рахуючи того, що на канонічній території може бути лише одна Церква, а для Вселенського патріархату це – ПЦУ, яка має Томос на відміну від УПЦ Московського патріархату.

Чи не тому нещодавно виявили зникнення ікон з Почаївської лаври? Деякі монахи та священики УПЦ готуються до "евакуації"? Звісно, процес винесення УПЦ "за дужки" буде складним і важким. Але починати треба...