Президент В. Зеленский сказал: "Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене". Потому что это Мюнхен. Память о, как оказалось, ничтожной бумажке Чемберлена из Мюнхена 1938 года, оставшаяся в памяти поколений, переживших Вторую мировую войну, как символ неудачной попытки задобрить Гитлера, была неизбежна. Выступление вице-президента США Джеймса Венса было провозглашением нового американского изоляционизма и национализма. Если и были какие-то неизвестные понятия о направлении и обосновании политики второй администрации Трампа, то они точно были стерты перед переполненной аудиторией традиционной Конференции Безопасности в баварском городе, которая восприняла агрессивные, едкие и циничные месседжи сорокалетнего республиканца с Огайо с поразительной холодностью. Глубоко идеологическая, в манере, которая стала узнаваема и как стиль, и как содержание медиа-платформ неоконсервативных и популистских правых, презентация Венса является своеобразным приговором расшатанному евроатлантическому альянсу.

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Соединенные Штаты, которыми мы их знали – самая большая и важнейшая демократия мира (несмотря на все её ошибки, неудачи и неправильные исторические эпизоды) – это уже не те, что мы знали до недавнего времени, или, точнее, воспринимаемые как должное. Вице-президент Вэнс без оговорок, с выражением полной убежденности в том, что он говорил, выпустил ряд обвинений и резких оценок. Его месседжи – хотя в некоторых отрывках они шли гораздо ниже минимума приличия в публичной коммуникации по отношению к странам-союзникам, были кристально чёткими. (По убеждению и убедительности Венса, даже крупнейшим оптимистам и доброжелателям не помогает тот факт, что этот человек в 2016 году назвал тогдашнего кандидата в президенты Трампа идиотом, "чьи действия заслуживают осуждения", а в частном порядке "новым Гитлером", для которых личная лояльность к Трампу это важнейшая характеристика.)

Надежда, что новая аномальная ситуация продлится всего четыре года – пока Трамп в Белом доме – в лучшем случае наивная. Было бы хорошо, если бы такие ожидания сбылись. История, однако, имеет свою собственную логику и динамику, и она не будет сидеть сложа руки и ждать предполагаемого конца срока Трампа. Поэтому речь Венса останеся в учебниках как конец эры. Единство, выкованное в первом и втором глобальных конфликтах, укреплённое во время холодной войны, завершается фактическим отказом от Европы как принципиального союзника США. Европейцы сталкиваются с большими вызовами. Президент Франции Макрон сразу понял это и срочно созвал встречу лидеров ведущих европейских стран.

АМЕРИКАНСКАЯ СТРАТЕГИЯ БЕЗ СТРАТЕГИИ?

Чтобы впечатление от разрыва с евроатлантической парадигмой было действительно полным и очень тревожным, новый министр обороны Трампа Пит Хегсет, одно из лиц популистского телеканала Fox, пресс-конференция которого по случаю конференции министров обороны НАТО также излучала вынужденную самоуверенность. Гегсет, по сути, не имел чётких и окончательных ответов на вопросы о возможных/будущих переговорах по прекращению войны, то есть мира в Украине. Это тоже неудивительно. Всё сводится к полностью в стиле Трампа и его кабинета безоговорочного, безграничного доверия к переговорным способностям 78-летнего американского президента. "Всё на столе" и "Президент — главный переговорщик" - ответы должны были удовлетворить присутствующих журналистов не только украинских, но и коллег Гегсета из стран-союзниц. Главный переговорщик Трампа уже общался с Владимиром Путиным. Позже президент В.Зеленский в шутливой форме сообщил собравшимся в Мюнхене. Ирония и юмор тоже входят в защитный арсенал смелых украинцев.

Основную проблему – кроме потрясающей (даже для Трампа) риторики относительно предстоящих встреч и переговоров, в которой "вскользь" упоминаются возможные территориальные "договоренности", которые официально оформили бы российскую оккупацию восточной Украины и Крыма – в конце концов подтвердил помощник президента и спецпредставитель Кит Келлог. "Представители ЕС не будут участвовать в переговорах между США, Россией и Украиной". Это явилось тревожным сигналом для всего ЕС. Маргинализация, вот что это такое. Отчуждение Европы – суть новой дипломатии Трампа. Это приводит к переговорам, в которых доминируют коммерческие соображения. Европейцы здесь не нужны, договариваться надо с Путиным, а что-то продавать или отдавать на подпись Зеленскому. С этой целью украинскому президенту на двусторонней встрече в Мюнхене был представлен документ, предусматривающий, что огромные объемы минеральных богатств Украины будут предоставлены США в качестве компенсации за военную помощь с начала российской агрессии. Владимир Зеленский отказался подписывать ещё не прочитанный текст. Этот эпизод, глубоко компрометирующий для Соединенных Штатов — прежде всего показывает, какой он был попыткой, а также, что его не удалось скрыть от мирового сообщества. В конечном счете, Украина будет готова компенсировать хотя бы часть стоимости оружия, боеприпасов и технологий, полученных от Запада, если мир будет означать возвращение суверенитета над оккупированными территориями. Также возможен некий долговременный международный надзор, а также создание демилитаризованной зоны, однако признание российских завоеваний исключено. Зеленский и украинское руководство просто не могут смириться с этим.

Поэтому признание Киевом территориальных завоеваний России не может быть в природе. Эта "деталь" выявляет непоследовательность американской позиции. Или, лучше сказать, импровизация, которую невозможно скрыть. Трамп и его службы, многие из которых деструктивно "реформируются" или просто ликвидируются Илоном Маском, которые уже "пахнут" бесславным концом, находятся под серьезным российским влиянием. А если рассматривать этот аспект, то выступление Венса в Мюнхене приобретает еще худшее значение.

НОВАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА?

Европейцы столкнулись с историческим вопросом. Уход США — как в идеологическом, так и в прямом смысле, а также очевидные намерения Вашингтона маргинализировать ЕС и исключить его из политических и оборонных соглашений — это самая большая проблема. Насколько это неотразимо, мы узнаем совсем скоро. Правый популизм и национализм ослабили ЕС и угрожают ему изнутри. Нельзя исключать вредное влияние России. Первое политическое столкновение в этом смысле наступает в Германии. Партия "Альтернатива для Германии" (AfD), которая, по словам вице-президента Венса, стала таким адресом как для встречи, так и для упоминания в мюнхенской речи, представляет реальную угрозу для немецкой демократии. Список европейских стран, где набирают популярность и влияние правые националисты и популисты, становится длиннее. Неспособность решить украинскую проблему и уступки путинской России открывают "мягкое подбрюшье" Европы — Молдову, Венгрию, Словакию, что оказывает негативное влияние на большинство стран ЕС.

После заявления Венса оперативно выступил и чётко отреагировал министр обороны Германии Борис Писториус, и его коллеги из Польши Радослав Сикорский и Франции Жан-Ноэль Барро и многие другие, чётко высказавшиеся о новой драматической ситуации, а Зеленский вернул ультиматумы. Поэтому необходимость новой европейской политики стала очевидной. Не только в обороне. В повестке дня снова будут принципы и механизмы принятия решений, а также реальные шансы на расширение в обозримом будущем.