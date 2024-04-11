Уважаемые эксперты Владимир Фесенко и Виктор Андрусив, с которыми я полностью соглашаюсь, говорят, что путин не хочет замораживания войны с Украиной, ибо сейчас — пока нет эффективной помощи Запада — Украина каждый день что-то теряет, а россия уничтожает нашу критическую инфраструктуру, и потому любое замораживание скорее поможет Украине, которая о нём ещё будет мечтать, и даже за так называемый корейский сценарий нам ещё нужно будет побороться.

Впрочем — добавляю я уже от себя — в то же время мордор заявляет, что готов обсуждать китайский мирный план. А в этом плане, среди прочего, говорится и о территориальной целостности, традиционно присутствующей во всех китайских международных инициативах (конечно, в связи с Тайванем, но здесь важен сам принцип).

То есть, соединяя то, что говорят эксперты, и то, что мы слышим относительно китайско-мордорских переговоров, имеем следующее: корейский план в будущем ещё может даже стать желанным, если так и не будет американской помощи, но россия его не хочет, хотя с Китаем обсуждает всё, а тот, в свою очередь, не отказывается от принципа территориальной целостности.