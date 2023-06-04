Залужный наградил офицера из Финляндии нагрудным знаком за помощь ВСУ. Фото

Офицер Службы тыла Сил обороны Финляндии получил награду от главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Он был награжден нагрудным знаком "За содействие армии".

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Конкретное имя и даже должность военного не раскрывается из соображений безопасности. Однако изданию Hufvudstadsbladet удалось взять у него комментарий.

"Это необычайная честь, награда много для меня значит. В то же время я понимаю, что награда адресована всем тем, кто работал в поддержку Украины в сфере оборонной логистики", – заявил иностранный офицер. Он признался, что не ожидал, что его наградят.

"Я не ожидал, что меня заметят из-за того уровня, на котором я работаю", – заявил он.

Известно, что нагрудный знак он получил 4 июня по случаю Дня флага Сил обороны Финляндии. Он стал первым в своей стране, кто был удостоен этой награды.

Военный объяснил, что его государство оказывает Киеву военную помощь для защиты от российской агрессии. "Я работаю в логистике... В связи со сложившейся ситуацией не могу раскрыть сферу... Самым положительным моментом была высокая мотивация всех, кто занимается задачами, которые мы выполняем на международном уровне. Помимо поддержки Украины, одновременно должны решаться все задачи мирного времени. Но никто не жалуется на дополнительную нагрузку", – сказал он.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве с украинскими партнерами, офицер сказал, что оно "получилось очень хорошо".

"Украинцы невероятно находчивы и обладают чрезвычайно хорошей способностью находить решения проблем", – похвалил финский военный.

Он подчеркнул, что гордится помощью Украине в ее борьбе за выживание.

Как писал OBOZREVATEL:

– 25 мая президент Финляндии по представлению правительства принял решение о новом пакете оборонной помощи для Украины на 109 миллионов евро.

– 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом Североатлантического Альянса. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) состоялась торжественная церемония, во время которой флаг страны был поднят вместе с флагами других 30 государств военного блока.

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