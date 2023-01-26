УП опубликовала еще одну статью о коррупционерах в Минобороны, и самое интересное там – это история о Миронюке, экс-заместителе Министра обороны (подчеркиваю, чтобы все прочитали: Миронюк был заместителем не Алексея Резникова, а предыдущего министра, Тарана, если помните такого старого маразматика).

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Історію про Миронюка реально писав ніби Гай Річі під впливом львівської наливки. Короткий зміст:

Під час обшуку у екс-заступника міністра, а нині працівника держпідприємства "Прогрес" Миронюка знайдено в дивані гроші у розмірі трохи менше ніж $1 млн. (в різних валютах); З другої спроби суд (Печерський) арештовує ці диванні кошти, але потім знімає арешт і зобов‘язує слідчих повернути Миронюку кошти; Робить це суд (Печерський) з дуже поважної причини: він надав суду (Печерському) документ, з якого слідує, що кошти у дивані не його і він до них відношення майже не має. Згідно із документом, 17 мільйонів 78 тисяч гривень, 400 тисяч 100 доларів та 100 тисяч 380 євро екс-заступнику міністра оборони позичила 86-річна сліпа пенсіонерка з Харкова. Про "сліпу" не вигадка: про це йдеться у нотаріально завіреному документі. УП з‘ясувала, що харківська пенсіонерка, яка позичила близько мільйона баксів дивану заступника міністра оборони, є родичкою одного з засновників харківського підприємства, яке виготовляє зброю. А сам Миронюк у Міноборони керував закупівлями. Тому гроші повернуто судом йому в диван. That’s all Folks!