Залужный, Буданов и Зеленский возглавили рейтинг положительной оценки среди украинцев – опрос

Украинцы наиболее положительно оценивают деятельность Валерия Залужного, в должности посла Украины в Великобритании, Кирилла Буданова в должности начальника Главного управления разведки и Владимира Зеленского в должности президента.

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Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Оценка социально-политических настроений населения Украины", проведенного Центром "Социальный мониторинг" 15-21 ноября 2024 г. по заказу AmericanPolitical Services, LLC.

В частности, работу Валерия Залужного положительно оценили 66% респондентов. Кирилл Буданов получил одобрение 65% граждан, то есть его отставание от лидера – в рамках статистической погрешности.

Деятельностью Владимира Зеленского удовлетворены 46% опрошенных. Кроме того, украинцев опросили по поводу доверия к публичным лицам и институтам. Первое место заняла Армия с 90% доверия.

На второй строчке оказались волонтеры, которым доверяют 80% респондентов. Главное управление разведки заняло третью позицию с 61% доверия украинцев. В то же время основным стратегическим направлением развития украинского государства после окончания войны опрошенные назвали восстановление разрушенной инфраструктуры страны – 37%.

Развитие профессиональной современной армии главным приоритетом видят 32%.

На фоне последних новостей третье место заняла идея внедрения механизмов возвращения Украине ядерного статуса – 25%. Спросили у украинцев также какими они видят основные социально-экономические проблемы. Здесь лидером стал ответ "Взяточничество и коррупция во власти" (51%), следом идут "Увеличение цен на продукты питания" (43%) и "Высокие тарифы за коммунальные услуги" (39%).

В исследовании приняли участие 1200 граждан Украины. Опрос респондентов проводился методом индивидуального интервью: респондент отвечал на вопросы в анкете. Статистическая погрешность составила 1,8 – 2,9%.