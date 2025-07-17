Закупкой американского оружия для Украины займется НАТО – Госдеп

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки отказались раскрыть, какие страны согласились оплатить для Украины американское вооружение, чтобы помочь стране защититься от российского полномасштабного вторжения. Закупкой вооружения для Киева займется НАТО.

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Об этом на брифинге в среду, 16 июля, сказала спикер американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс. Она не стала говорить, какие именно государства Североатлантического Альянса согласились оплатить американское оружие для украинской армии.

"Мы сказали, что этим будет заниматься НАТО, и, конечно, они будут иметь возможность потом перемещать оружие в другие страны. И я не буду обсуждать то, о чем мы могли или не могли договориться, или дипломатично обсудить", – сказала Брюс.

Спикер Госдепа добавила, что она "далека от возможности обсуждать то, о чем может говорить руководство НАТО".

Напомним, что президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что Североатлантический альянс и Белый дом достигли договоренности о поставках Украине оружия. Все расходы лягут на страны ЕС.

Рютте подчеркнул, что это "только первая волна" военной помощи Киеву. Кроме того, он отметил, что страны Европы хотят быть частью процесса поставки Украине оружия.

По данным Reuters, речь идет о том, что страны ЕС пожертвуют собственным оружием, а взамен купят американское. США будут производить современное вооружение и поставлять его в страны НАТО, а европейские союзники, в свою очередь, предоставят Украине свое имеющееся оружие, в частности ЗРК Patriot.

СМИ отмечают, что участвовать в новом формате поставок оружия Киеву, который предложил Трамп, на данный момент согласились Дания и ФРГ, в то время как Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что европейские члены НАТО будут покупать у США вооружение на миллиарды долларов, в том числе батареи противоракетных комплексов Patriot, и отправлять его в Киев. Причем Германия будет играть ведущую роль в этой схеме.

Дания, Нидерланды и Швеция также хотят купить ракеты для Patriot у Соединенных Штатов для Украины. Соответствующие заявления прозвучали от политиков этих стран.

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