"Дьявол скрывается в деталях": в Reuters указали на нюанс с помощью США для Украины

Президент США Дональд Трамп наконец предложил способ вооружить Украину — при условии, что европейские союзники пожертвуют собственным оружием, а взамен купят американское вооружение. Именно такую модель помощи США обсуждают сейчас в Вашингтоне, но ее реализация сталкивается со многими сложностями.

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Об этом пишет Reuters. По словам Трампа, США будут производить современное вооружение и поставлять его в страны НАТО, а европейские союзники, в свою очередь, предоставят Украине свое имеющееся оружие, в частности дорогие и востребованные зенитные ракетные комплексы Patriot. Эти системы уже доказали свою эффективность, уничтожая российские баллистические ракеты, атакующие украинские города.

Трамп подчеркнул, что первые батареи Patriot должны поступить в Украину уже "в течение нескольких дней". В то же время он сталкивается с сопротивлением некоторых влиятельных сторонников движения MAGA, которые выступают против поддержки Украины.

По информации нескольких источников в США и Европе, этот план – больше рамочная идея, чем четкий пошаговый документ. Насколько существенной и быстрой будет помощь – зависит от переговоров с союзниками, которые должны решить, кто и какие именно вооружения готов передать.

Как заметил посол одной из стран Северной Европы, "дьявол всегда скрывается в деталях", и главный вопрос – кто и когда реально отдаст свои батареи Patriot.

Во время недавней встречи Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте были названы шесть стран, которые готовы принять участие в схеме: Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада.

Однако, по словам дипломатов, многие союзники США узнали об этом плане уже в момент его объявления, без предварительного согласования. В некоторых европейских столицах до сих пор не до конца понимают, что будет означать для них участие в этой схеме на практике.

"У меня сложилось четкое ощущение, что заранее никто не был проинформирован о точных деталях, и я также подозреваю, что в администрации только сейчас начинают понимать, что это означает на практике", – заявил другой европейский посол.

Бывший посол США в НАТО Курт Волкер отметил, что Трамп нашел способ балансировать между поддержкой Украины и политическими реалиями в США, где значительная часть Республиканской партии выступает против слишком большой американской помощи.

Трамп во время своей избирательной кампании неоднократно подчеркивал, что европейские страны должны увеличивать собственные расходы на оборону, и, по его словам, если они этого не будут делать, США могут уменьшить поддержку.

По оценкам Волкера, Украина может получить 12–13 батарей Patriot, но полная поставка может занять до года.

Представитель НАТО подтвердил, что координацию поставок будет осуществлять специальная миссия в Германии. В числе стран, которые уже выразили готовность присоединиться, – Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия. Однако детали пока остаются предметом переговоров.

В последние недели риторика Трампа в отношении Москвы стала более резкой, что свидетельствует о его разочаровании в безрезультатности переговоров с Кремлем. Он подчеркнул, что слова должны превратиться в действия, а результаты – на изменения на поле боя.

В то же время российские источники отмечают, что Кремль не прекратит войну под давлением Запада, а Россия считает, что сможет пережить даже самые жесткие санкции.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что 14 июля Североатлантический альянс и Белый дом достигли договоренности о поставках Украине оружия. Все расходы лягут на страны ЕС.

Рютте подчеркнул, что это "только первая волна" военной помощи Киеву. Кроме того, он отметил, что страны Европы хотят быть частью процесса поставки Украине оружия.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский со своей стороны заявил, что за американское оружие для Украины должны были платить не страны Европы. Его стоимость нужно было покрывать за счет доходов от замороженных активов страны-агрессора РФ.

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