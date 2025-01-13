Итак, генерал Келлог, спецпосланник Трампа по Украине, отложил свой приезд в Киев на после 20 января.

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Майкл Наки объяснил это просто: за душой у Келлога с Трампом нет никаких дельных предложений по прекращению войны. То бишь, называя вещи простыми словами, они болтуны сколь сие не прискорбно.

Когда дело дошло до козырей, которые они должны были бросить на мировую шахматную доску (это ирония – вспомните название книги умного Збигнева Бжезинского и оцените в этой связи скромные способности 47-го президента США), выяснилось, что у Трампа нет рычагов влияния на Путина. Пресловутые 24 часа американского Хлестакова, за которые он хвастал прекратить войну, превратились теперь в шесть месяцев, а Келлог, явно не успевающий за хаосом в голове босса, говорит о ста днях.

Виталий Портников дал иное объяснение неторопливости генерала: мол, пока что Келлог частное лицо и поэтому может быть привлечен к суду по закону Логана! Каковой грозит штрафом или тюремным заключением до трех лет любому гражданину страны, который самочинно вступает в переговоры с иностранным правительством, имеющим разногласия с США. Но тут Портников от большого ума и многая знания похоже плодит лишние сущности: разве Украина имеет столь существенные разногласия с Соединенными Штатами, что матерому генералу за общение с Зеленским может угрожать кутузка?!

Закон имени Логана

Да, закон архаичен (подписан вторым президентом США Джоном Адамсом 30 января 1799 года) и ни разу не применялся, но иногда о нем вспоминают и грозят им. Назван в честь Джорджа Логана, доктора из Пенсильвании.

Кстати, Джон Куинси Адамс, старший сын упомянутого президента, был основным автором доктрины Монро, изоляционистские идеи которой близки Трампу (хотя он вряд ли о ней слыхал). Между прочим, этот Адамс был послом США в России в 1809–1814 годах, а в 1824 году стал президентом США, как и отец.

Так вот, в 1798 году, когда отношения между США и Францией были очень напряженными и грозили перерасти в войну (французы захватили много американских торговых судов и держали в темницах их экипажи), президент Адамс отправил в Париж трех посланников вести мирные переговоры. Они оказались безуспешными. Тогда во Францию отправился на свой страх и риск квакер и, разумеется, пацифист Логан. Он встретился с Талейраном и другими шишками республики и растолковал им причину антифранцузских настроений в Америке. Мол, воду мутят их британские недруги, ведущие в США пропаганду против французов.

Не думаю, что на французов подействовало его ораторское искусство, скорее они к тому времени сами сообразили, что льют воду на мельницу исконного врага за Ла Маншем. Как бы то ни было, а через несколько дней после приезда Логана они сделали ряд шагов, разрядивших обстановку: сняли с Америки торговое эмбарго и выпустили пленных американских моряков. Мирная инициатива Логана увенчалась успехом!

Но по возвращении на родину, где уже настроились на войну, он обнаружил, что не только Адамс, но и Джордж Вашингтон, и их соратники разгневаны его миссией. Президент даже добился принятия закона, запрещающего подобную деятельность! Составление закона, получившего его имя, заняло у Конгресса всего несколько дней, и в палате представителей он прошел со счетом 58:36, а в сенате 18:2. Однако самого Логана не осудили: законы, как известно, не имеют обратной силы. Более того, он был избран в сенат США, работал там шесть лет, но отмены закона своего имени не добился. Впрочем, история умалчивает, добивался ли.

Владимир Козловский (Русская служба Би-би-си, Нью-Йорк), данными которого я пользуюсь, писал о законе Логана в 2017 году в связи с отставкой советника президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, который имел телефонные разговоры с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в декабре 2016 года, до вступления в должность, то есть будучи частным лицом.

Козловский сообщал также об иных попытках применить закон Логана – их было одна или две, и заключил, что его периодически поминают, когда хотят уязвить или напугать оппонента. Как, например, это делал Рейган, грозя афроамериканскому трибуну Джесси Джексону за визиты в Москву, на Кубу и в Никарагуа. А в 1987 и 1988 годах Рейган был так взбешен вмешательством спикера палаты представителей демократа Джима Райта в переговоры между левым сандинистским правительством Никарагуа и антикоммунистами-контрас, что Совет национальной безопасности США рассматривал вопрос о привлечении Райта к суду за нарушение закона Логана. Дальше рассмотрения дело не пошло.

Коварная подоплека резюме судьи Мерчана

В общем, сами решайте, какая версия задержки визита Келлога в Киев вероятнее: Майкла Наки или Виталия Портникова. Мне вот кажется, что прав Майкл и что не надо все чрезмерно усложнять, зная простоватость Трампа и практику применения закона Логана.

И раз уж мы посвятили этот материал закону, то уместно будет упомянуть об издевке нью-йоркского судьи Хуана Мерчана, ведущего процесс против Трампа по делу порноактрисы Сторми Дениелс. Он, уважая статус только что избранного и сертифицированного Конгрессом президента, приговорил Трампа… к безусловному освобождению (unconditional discharge). И тем самым влепил тому оскорбительную юридическую пощёчину.

Во-первых, (дьявол, как известно, кроется в деталях, а даже мои ФБ-френды, давно живущие в США, не уловили издевку приговора Мерчана): наш бравый Донни вошёл (смачно влип) в историю как первый осуждённый президент США. Проще говоря, в Белом доме поселится уголовник!

Трамп на сегодня convicted, sentenced felon. Что влечет неприятные последствия. Например, теперь формально ему запрещено въезжать в такие страны как Канада, на которую наш Партобон Храброватый предвидя сие положил глаз, Великобритания и прочие приличные страны. И ежели он захочет их посетить, то их правительствам придётся идти на определенные юридические фокусы, например, принимать специальное исключение для Трампа. Или не принимать…

Во-вторых, любопытен результат апелляции, которую подали на приговор адвокаты Трампа: даже Верховный Суд, в котором большинство за трамповскими ставленниками, отказался рассматривать ее. Дело в том, что вердикт присяжных не отменяем: виновен. Судья что, сменит приговор с безусловного освобождения на условное?!

Конечно, адвокаты не успокоятся и подадут апелляцию также и на вердикт жюри присяжных. Но это уже более трудная задача, поскольку потребуется прохождения по всем судебным инстанциям вплоть до ВС, что может занять пару лет. И все это время Трамп будет носить титул convicted felon, осужденного преступника. Он может быть отменен только если суд более высокой инстанции признает, что жюри вынесло неправомерный вердикт о виновности Трампа. После чего назначается новый суд с новым составом присяжных.

Во всяком случае, таковы были требования закона до Трампа. Как будет далее, не знаю, но надеюсь на сопротивление самым сумасбродным и опасным затеям этого престарелого гостя из ада со стороны синих штатов и того самого deep state, глубинного государства, то бишь весьма инерционной и в основном демократической государственной машины. Путин умело подсыпает песок в ее шестеренки, но я верю в надежность американских механизмов. Как верил и мой отец, в 1943-м перегонявший американские машины из Ирана на фронт. Ему было тогда 18 лет…

В заключение отдам должное судье Хуану Мерчану: браво, ваша честь! Вы сберегли честь американского правосудия! Но отмечаю при этом, что не о такой Америке мечтал, переселяясь сюда. Мне и в самом страшном сне не могло присниться, что уголовник въедет в Белый дом и будет править страной № 1 в мире.

Что ж, Америка заслужила этот позор. Задорнов таки оказался прав…