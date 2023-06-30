Захарова выдала новую басню о "подготовке Украиной теракта на ЗАЭС": в ОП ответили

Скандальная чиновница-пропагандистка, официальная представительница МИД РФ Мария Захарова 30 июня заявила, что Украина якобы "готовит теракт" на оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил, что, очевидно, у россиян не все в порядке с логикой.

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"На русском воре и шапка всегда горит. Классика же…" – написал представитель ОП на своей странице в Twitter, отвечая Захаровой. Отметим, что свое обвинение россиянка обнародовала без каких-либо аргументов и доказательств.

"Киевские власти готовятся совершить очередной теракт!" – с истерикой написала фанатка "СВО" в Telegram.

Она заявила, что в Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, а на днях в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС. Захарова не пояснила, как эти предупредительные меры могут говорить о том, что Украина что-то "планирует". Кроме того, она вдруг "забыла", что территория атомной станции контролируется российскими войсками. И главное – она не сказала, для чего Украине совершать масштабную ядерную катастрофу в собственной стране.

Подоляк указал на бессмысленность слов спикера МИД РФ, которая неоднократно позорилась агрессивными угрозами и глупыми обвинениями.

"Понимаю, что с логикой у современных российских чиновников катастрофа, но все-таки, кто контролирует ЗАЭС, кто заминировал все, что можно было заминировать, кто выжигает оккупированные территории, кто атакует объекты критической инфраструктуры Украины? А главное, кто засунул свою безусловно агрессивную физиономию на чужую территорию?" – задал риторические вопросы украинец.

Как писал OBOZREVATEL:

– 30 июня ГУР сообщило, что оккупационный контингент России постепенно покидает территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Оставшемуся там персоналу захватчики приказали: если возникнут аварийные ситуации – обвинять во всем Украину.

– По информации начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, российские войска полностью осуществили подготовку к теракту на ЗАЭС. Технику со взрывчаткой захватчики разместили у четвертого и шестого энергоблоков станции, а также заминировали другие объекты.

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