ЮАР готова принять встречу лидеров Украины и России: Зеленский обсудил с Рамафосой ситуацию на фронте и мирный процесс

В среду, 24 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. Они, в частности, обсудили ситуацию на фронте и мирный процесс.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. Во время встречи президент ЮАР отметил, что его страна готова принять встречу Владимира Зеленского и российского диктатора Путина.

"Рассказал, что сейчас Россия усиливает удары дронами по гражданским объектам, и проинформировал о ситуации на фронте", – говорится в сообщении Владимира Зеленского.

Сирил Рамафоса поделился деталями своих последних контактов с российским главой. Владимир Зеленский отметил, что, в отличие от России, Украина готова к встрече на уровне лидеров без предварительных условий. Президенты согласились, что этот саммит должен состояться в третьей стране.

Владимир Зеленский акцентировал, что Украина с первой секунды войны хочет ее окончания и делает все для этого. Кроме того, лидеры стран обсудили мероприятия с совместным участием в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, в своем выступлении на Генассамблее ООН Владимир Зеленский также рассказал об украинских дронах, способных лететь до 3 тыс. км. Он отметил, что у Украины не было другого выбора, кроме как их создавать и производить.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский, выступая за трибуной во время общих дебатов Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США), заявил, что мир в современном мире держится не на международном праве и международных институтах, ведь они не работают. Нет других гарантий безопасности, кроме друзей и оружия.

