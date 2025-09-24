'Международное право не работает': Зеленский назвал единственные действенные гарантии безопасности

Мир в современном мире держится не на международном праве и международных институтах, ведь они не работают. Нет других гарантий безопасности, кроме друзей и оружия.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая за трибуной во время общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). Запись речи опубликована на YouTube-канале ОП.

Что сказал президент

"Сегодня никто, кроме нас самих, гарантировать безопасности не может – только сильные альянсы, только сильные партнеры и только наше собственное оружие. XXI век не так уж и отличается от прошлого. Если нация хочет мира – должна заботиться об оружии... Это действительность. Не международное право, не сотрудничество, а именно оружие решает, кто выживает", – начал речь Зеленский.

Он подчеркнул, что международное право полностью не работает, если у вас нет сильных друзей. "И даже это не срабатывает без оружия", – отметил политик.

"Это ужасно, но без него все было бы гораздо хуже. Нет гарантий безопасности, кроме друзей и оружия", – подчеркнул он.

Президент добавил, что на самом деле ни один украинец не выбирал такой действительности. Мы люди мирные, но мы хотим жить, и жить свободно в собственной независимой стране. Именно поэтому мы инвестируем в нашу оборонную промышленность.

Подчеркивая слабость международных институтов, глава государства отметил, что "народы, страдающие от войн, могут рассчитывать от ООН только на заявления".

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее на заседании высокого уровня Совбеза ООН Владимир Зеленский констатировал "провал" Будапештского меморандума, "гарантии" которого оказались пустыми словами, не наполненными никаким реальным содержанием. Поэтому сейчас при участии Украины формируется новая архитектура безопасности.

– Также президент отметил, что российский диктатор Владимир Путин боится переговоров и появляется за рубежом только для того, чтобы "выиграть время для убийств".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!