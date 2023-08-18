Является условием евроинтеграции: Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда. Он необходим для выполнения критериев Европейской комиссии по членству нашего государства в ЕС.

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Об этом президент сказал в обращении к украинцам и миру в четверг, 17 августа. Видео опубликовала пресс-служба ОП (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Глава государства подчеркнул, что таким образом Украина стала еще на один шаг ближе к вступлению в Европейский союз.

По словам Зеленского, этот документ гарантирует "прозрачный, профессиональный и добродетельный отбор судей КС".

"Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Открытие переговоров – уже в этом году. Закон, гарантирующий прозрачный, профессиональный и добродетельный отбор судей Конституционного Суда. Наше государство еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз", – подчеркнул президент.

Следует отметить, что Верховная Рада приняла этот закон 13 декабря. Согласно документу, к проведению конкурса на должность судьи Конституционного Суда будут привлекаться новый специальный орган – Консультационная группа экспертов, в состав которой будут входить 6 человек. Их утвердят по предложениям президента, Верховной Рады, съезда судей Украины, Европейской комиссии "За демократию через право", а также международных и иностранных организаций.

Ранее Венецианская комиссия рекомендовала изменить законопроект по КСУ. В заключении говорилось, что к группе экспертов, которая будет проверять кандидатов в КСУ, необходимо добавить еще одного, 7-го члена между независимыми международными экспертами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 августа Зеленский также подписал законы о продолжении действия в Украине военного положения и всеобщей мобилизации. Традиционно речь идет об их продолжительности еще 90 суток – то есть до 15 ноября 2023 года.

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