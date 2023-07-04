Блог | Явка с повинной Путина: ждем реакции США
Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала рф державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" – терористичною організацією
Тепер, сподіваємося, черга за США.
Писав про це - в матеріалі, що додається
2 липня 2023 року
Слова недофюрера про те, що росія багато років постійно фінансує групу вагнера, можуть мати далекі наслідки.
В першу чергу, щодо можливого притягнення російських топ-посадовців як співучасників до кримінальної відповідальності за міжнародні злочини, скоєні цими найманцями в інших країнах, в першу чергу, в Африці.
Адже свого часу, наприклад, тільки неможливість доказати факт державного фінансування найманців в Сербії уберегла місцевих чиновників від лави підсудних за ту ж різанину в Сребрениці.
Крім того, ця заява, яку важко сприймати інакше як явку з повинною, вочевидь, має ще один результат.
Вона зробила ще меншим простір для маневру владі США стосовно визнання групи вагнера терористичною організацією, а росії державою - спонсором тероризму.
Сподіваюсь, це розуміють і відповідні чиновники (як в Україні, так і за кордоном) та не будуть гаяти час.