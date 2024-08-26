'Я вынужден покаяться': Порошенко признался в своей причастности к бегству Дмитрука

Петр Порошенко признался, что часть вины за бегство бывшего "слуги", скандального нардепа Артема Дмитрука лежит на нем. Это Порошенко отвлек внимание власти, спецслужб и правоохранителей, и Дмитрук этим воспользовался.

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Так пятый президент потролил в TikTok тех, кто выпустил беглеца за границу. Порошенко рассказал, чем в это время занимались власти и правоохранительные органы.

"Пока Порошенко отвлекал власть, когда они вынуждены были сдирать билборды "ЕС", внимание власти, спецслужб, правоохранительных органов было брошено на билборды, граница была обнажена и Дмитрук через открытую границу спокойно перешел на ту сторону. Вынужден покаяться", - иронизирует Порошенко.

Напомним, Артем Дмитрук незаконно покинул территорию Украины в субботу, 24 августа. Источники OBOZ.UA утверждают, что официально Дмитрук украинскую границу не пересекал. Наш собеседник предположил, что он покинул страну вне пунктов пропуска или поддельных документов.

Позже в ДБР сообщили, что возбуждено уголовное производство по факту незаконного пересечения границы Дмитруком. В Одессе работает следственно-оперативная группа – продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал.