"Я отдаю Украине должное": Трамп заявил, что Путину будет "нехорошо", если он не завершит войну

Президент США Дональд Трамп похвалил украинцев за то, что они "хорошо справляются", защищаясь от развязанной Россией полномасштабной войны. Он надеется, что кремлевский диктатор Владимир Путин пойдет на мирное соглашение.

С соответствующими заявлениями республиканец выступил в воскресенье, 12 октября, общаясь с представителями прессы. Аудиозаписью беседы поделилась пресс-служба Белого дома.

Трамп предупредил Путина

"Я отдаю Украине должное за то, что она так хорошо справляется. Они очень хорошие бойцы", – сказал американский лидер.

После этого он вспомнил о стране, из-за которой украинцам приходится хорошо справляться, и довольно мягко призвал прекратить войну. Никаких конкретных последствий для главы Кремля, если тот откажется, Трамп не озвучил, хотя и пригрозил ими.

"Я думаю, что президент Путин выглядел бы прекрасно, если бы он решил эту проблему, и я думаю, что он ее решит, но мы посмотрим... Если он этого не сделает, это будет для него нехорошо", – заявил американский президент.

В этом же интервью он сказал, что может отправить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, если Российская Федерация будет продолжать боевые действия.

– Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел два разговора с президентом США Дональдом Трампом за два дня. 11 октября стороны обсудили возможности усиления нашей ПВО и другие договоренности. Зеленский назвал телефонные переговоры очень продуктивными.

– 12 октября лидеры государств снова созвонились. Они говорили об вопросах обороны, энергетики и укрепления устойчивости Украины. Зеленский заявлял, что "президент Трамп хорошо информирован обо всем, что происходит".

