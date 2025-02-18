'Я ни за что не цепляюсь': Зеленский сказал, когда будет готов уйти с поста президента

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не держится за свой пост. Глава государства будет готов покинуть его, когда закончится война и будет обеспечена безопасность Украины.

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По словам гаранта, ради мира в нашей стране он готов на все. Об этом Зеленский заявил в ток-шоу "Майшбергер" на немецком телеканале ARD.

"Я готов на все, просто на все. За длительный и крепкий мир. Как человек, как гражданин, как отец. Я ни за что не цепляюсь. Я – президент Украины, потому что за меня проголосовало 73% людей, и сегодня я президент Украины, потому что меня поддерживает большинство в моей стране", – сказал он.

Так президент ответил на вопрос, был ли бы он готов покинуть пост, если бы требованием для подписания соглашения о мире было "только без Зеленского".

Политик отметил, что страна-агрессор Россия хочет от него избавиться. Может быть, не физически, как пытались в начале войны, а политическим путем.

"И это вполне понятно. Я очень неудобный человек, очень неудобный человек для Путина", – отметил президент.

"Если Украина завтра присоединится к ЕС и НАТО, если российские войска выведут и у нас будут гарантии безопасности, я уже буду не нужен. Тогда я все сделал. Но пока этого нет, я буду защищать свою страну", – добавил Зеленский.

Он также не согласился с обвинениями в авторитарной манере правления в его адрес. По словам гаранта, он делает "то, что должен делать президент в военное время". Глава государства назвал себя "одним из самых либеральных людей" и напомнил, к каким шагам прибегали другие лидеры, когда в их странах велись войны. Нравится это кому-то или нет, но война всегда требует ограничения определенных свобод, резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский ранее объяснял, что для проведения выборов в Украине необходима приостановка военного положения. В таком случае государство потеряет свою армию, чем воспользуется страна-агрессор РФ.

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